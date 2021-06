Université de Caen/Université de Rouen

La critique culturelle sur le web : espaces, discours, valeurs

Université de Caen (Laslar), Université de Rouen (CÉRÉdI), 24-25 juin 2021

https://webconf.unicaen.fr/b/dsi-r9t-xrz-kln

PROGRAMME

24 juin (Université de Caen) – Salle des actes de la MRSH

Matin

9h 30 Introduction (J. Anselmini, V. Vignaux)

10 h Conférence inaugurale

Lifranum (L. Perticoz, L. Feugère, J.-P Fewou-N’Gouloure), « Migration de la critique littéraire en régime numérique : des blogs à Youtube »

Session 1 (modérateur : V. Rivron) - Nouveaux périmètres critiques

11 h Samantha Caretti, « Critique d’amateurs, critique d’éclairés ? Pratiques critiques des sociétés d’amis d’écrivains sur le web »

11 h 25 Elisabeth Viain, « La critique de théâtre contemporain sur le web – Entre professionnels et amateurs, entre recensions bienveillantes et polémiques désordonnées : un espace fourre-tout ou fécond et libérateur ? »

11 h 50 Discussion - Déjeuner

Après-midi

Session 2 (modérateurs : F. Bordes et Ph. Chanial) - Dispositifs et discours

14h Pierre Eugène, « Le site desCahiers du cinéma, 2000-2021: espace de création et d’échange »

14 h 25 Jérémie Majorel, « Un site de critique dramatique : L’Insensé »

Discussion et pause

15 h 10 Gérôme Guibert, « Conception, fonction et circulation des chroniques de disques du print au web. Remarques d'un travail journalistique en immersion au sein de Magic(Revue Pop Moderne), 2004-2017 »

15 h 35 Laurence Allard, « La face obscure du public expressif ou la haine comme valeur de la critique culturelle socio-numérique »

Discussion

Trajet Caen-Rouen - Dîner

25 juin (Université de Rouen) – Salle des actes de la Maison de l’Université

Matin

Session 3 (modérateur : T. Gheeraert) - Critique créatrice, créations critiques

10 h 00 Christakis Christofi, « La critique culturelle sur le web chypriote par la création artistique en ligne : espaces, discours, valeurs »

10 h 25 Sandra Provini, « Le travail critique des fanfictions »

10 h 50 Olivier Belin, « De l’anthologie à l’atelier. Espaces de partage dans la critique de poésie en ligne »

11 h 15 Discussion – Déjeuner Place Colbert

Après-midi

Session 4 (modératrice : S. Provini) - Critères d’appréciation et valeurs

13 h 15 Gabriel Bortzmeyer, « Du pigiste web comme critique de gouttière »

13 h 45 Yuyuan Guo, « Entre espace Web et discours évaluatif : la réception de A. Nothomb et l'analyse du discours de critique chez A. Nothomb »

Discussion - Pause

Session 3 (modératrice : M. Bouchardon) - Entre évaluation et promotion

14 h 30 Rodolphe Perez, « La posture du critique en ligne : entre supercherie égotiste et enjeux promotionnels »

14 h 55 Caroline Mounier-Vehier, « La critique d’opéra sur le web, du témoignage de spectateur à la promotion déguisée »

Discussion

15 h 30 Conclusions et clôture du colloque : M. Bouchardon