Fondation Hardt, Genève

L’Orateur imaginé.

Formation des identités et diffusion des réputations chez les acteurs de la parole publique,

de l'Antiquité à nos jours

Jeudi 8 octobre 2020

Imaginer l’orateur : permanences et évolutions d’une figure théorique

10h15 Alessandra Rolle (UNIL), Rhetor et orator: deux figures en miroir ? (Rome Antique)

11h00 Emmanuelle Danblon (ULB), De la captatio benevolentiae à l’ethos de rupture. Une évolution dans la figure de l’orateur ? (Antiquité-20e s.)

Devenir orateurs : milieux sociaux, pratiques collectives

13h30 Ilaria Taddei (UGrenoble Alpes), Paroles utiles, paroles de marchands florentins (15e s.)

14h15 Rozanne Versendaal (Utrecht), Le mandement joyeux et la pratique théâtrale des clercs de la Basoche parisienne (16e s.)

15h30 Stefano Simiz (ULorraine), Exhorter comme un grand prédicateur. Pratiques et limites des modèles en France de l’Est, fin 16e- milieu 18e s.

16h15 Dorien van de Mieroop (Leuven), Testifying about ‘the past’ in a different ‘present’ (19-20th c.)

Étudier la communication publique: sources, méthodes, perspectives (1)

17h Discussion générale animée par Dinah Ribard (EHESS) et Marie Bouhaïk-Gironès (CNRS)

Vendredi 9 octobre 2020

Des orateurs singuliers : constructions/déconstructions

9h30 Charles Guérin (Sorbonne U.), Entre imaginaire politique et critique rhétorique : Cassius Severus, orateur de rupture (Ier s.)

10h15 Flavie Kerautret (Nanterre), Le farceur Bruscambille (16..-1634), un professionnel de la parole publique

11h00 Joanna Thornborrow (UBretagne occidentale), Marine Le Pen et le discours néo-frontiste (21e s.)