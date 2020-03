"L'âme de Pantalone, Shakespeare et les masques de la commedia dell'arte". Conf. de R. Henke (Strasbourg)

Université de Strasbourg

Rob Henke, professeur en littérature comparée et en arts du spectacle à la Washington University in St. Louis, animera une conférence spectacle sur l'influence de la commedia dell'arte sur le théâtre de Shakespeare et proposera une relecture inédite des personnages de la comédie shakespearienne.

la conférence a pour titre:

"L'âme de Pantalone, Shakespeare et les masques de la commedia dell'arte"

et aura lieu le 10 mars 2020, de 18h à 20h à la faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, bât. Portique, salle 409.

Cette conférence est co-organisée par l’Europe des Lettres (UR 1337), le SEARCH (Savoirs de l’Espace Anglophones, UR 2325) et le département des arts du spectacle (UR 3402) de l'Université de Strasbourg. Elle est soutenue par l’Institut Universitaire de France.