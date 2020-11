En ligne

L'Homme face au temps. Expériences de la vitesse

20 novembre 2020

Journée d'étude transdisciplinaire, regroupant littérature, peinture, cinéma, horlogerie et design autour de discussions sur le temps, dans le cadre du projet junior "Effets de temps" (Université Lyon 3 Jean Moulin, IETT).

Plus d'informations sur le carnet hypothèse du projet

Le lien vers la visioconférence sera disponible sur la page d'accueil de notre carnet hypothèse :

https://effetstemps.hypotheses.org/

Programme :

9h : Ouverture de la journée d’étude

Expérience(s) et mémoire

9h15 : Rodolphe PEREZ (Doctorant, Université de Tours), « Temps retrouvé : la déformation mémorielle dans Histoire de l’œil de Bataille. »

9h35 : Marion LABOUEBE (ATER, Université Grenoble Alpes), « La caméra comme trajectoire(s) mémorielle(s) dans Le Miroir d’Andreï Tarkovski. »

9h55 : Fabiana FLORESCU (Doctorante, Université de Bucarest), « (Dé)montages du discours romanesque. Expérience de la mémoire et de l’écriture dans Demain je meurs de Christian Prigent. »

10h15-10h30 : Discussion

L’Horloger de Saint-Paul

10h30-12h : Conférence plénière

Philippe CARRY, l’Horloger de Saint-Paul

12h-13h30 : déjeuner

Vitesse et vanité

13h50 : Gislain ESSOME LELE (Doctorant, Université Jean Monet Saint-Étienne et Université de Maroua, Cameroun), « L’Esthétique de la Vanité dans la grammaire picturale de Felipe Alarcón Echenique. Cas de Guernica, la Bestia Indomable (2016-2018) et Cervantes, Visiones del Persiles (2017) »

14h10 : Camille SIGNES (Doctorante contractuelle, Université Lumière Lyon 2), « “Midi qui sans changer toujours midi demeure” : révéler l’éternité dans la poésie mystique de Catharina von Greiffenberg »

14h30 : Louis DAUBRESSE (ATER, Université de Lorraine), « À Rebrousse-poil du temps : les fictions cinématographiques face à l’envers »

14h50-15h05 : Discussion

15h05-15h20 Pause-café

Middle of Nowhere : horizon incertain

15h20-16h50 : Conférence plénière

Conférence de Laurent MULOT (Artiste plasticien, Lyon) : « L’instant et la vitesse » présentation de trois de ses travaux : Augenblick, Thinkrotron et Aganta Kairos de son œuvre générique Middle of Nowhere (mofn.org)

16h50-17h05 Pause-café

Expériences artistiques du temps

17h05 : Céline CAUMON (Professeure, Université Toulouse Jean Jaurès, Université de Soochow, Chine) « “Color-walk” : la marche en, par, pour la recherche et la création. De l’accélération additive citadine à l’action résonante du design-couleur. »

17h25 : Alexandre MELAY (Artiste plasticien, ENSBA Lyon, Docteur, Université de Lyon/Saint-Étienne), « Le Temps : une forme sans figure ? Retranscrire les effets temporels. »

17h45-18h : Discussion