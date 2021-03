En ligne

"L'épistolaire à l'ère du numérique : la correspondance privée de Jean‐Baptiste Gaudin et de Marie Moret / La correspondance croisée de Marguerite Audoux" (en ligne)

Cette nouvelle séance du séminaire "L'épistolaire à l'ère du numérique" présentera deux éditions numériques de correspondance : Projet « Famililettres » la correspondance privée, active et passive, de Jean‐Baptiste André Godin (1817-1888) et de Marie Moret (1840-1908) / La correspondance croisée de Marguerite Audoux (1863-1937)

Adresse de connexion : http://www.pouchet.cnrs.fr/direct-seminaire-epistolaire-numerique/

La plate-forme EMAN (35 projets hébergés) rassemble désormais neuf projets d’éditorialisation de correspondances d’auteurs du XVIIIe au XXe siècles, objets de questionnements littéraires et historiques. Les expériences éditoriales menées depuis 2015 sur la plate-forme EMAN ont conduit à la constitution du groupe de travail « Correspondance » en visant des échanges entre praticiens afin d’interroger les enjeux du numérique pour le renouvellement des études épistolaires et des méthodes éditoriales. Ce webinaire cherche donc à envisager les corpus de correspondance des domaines littéraires, scientifiques et historiques et leurs éditions dans une dimension méthodologique et épistémologique.

Dans un premier temps, il semble nécessaire d’envisager une perspective historique avec l’intervention de praticiens de l’édition critique « papier » afin d’interroger les rapports entre édition et recherche : comment la recherche scientifique permet l’établissement d’une édition et comment l’édition permet de préciser les objets et renouveler les méthodes de recherche. Ainsi la question de l’établissement des principes d’éditions de correspondance est décisive.

C’est précisément au travers de la présentation de plusieurs corpus de correspondances et entreprises éditoriales sur la plate-forme EMAN, que seront soulignés, dans un deuxième temps, les rapports entre la nature d’un corpus et les enjeux scientifiques et méthodologiques, en déterminant des principes d’éditorialisation et les phases successives du traitement éditorial autour du partage d’un même dispositif technique.

Enfin, en visant l’identification de nouveaux dispositifs techniques et de pratiques éditoriales, seront présentées d’autres éditions de corpus, à partir de modalités techniques différentes d’EMAN.

Cet échange de pratiques permettra alors d’interroger les principes d’éditorialisation ainsi que les pratiques et les usages des éditions numériques de correspondances, au service des préoccupations scientifiques multidisciplinaires, des objectifs culturels et patrimoniaux.

Ce webinaire est soutenu par le projet Scénarios de recherche et gestion des risques dans l’exploitation des sources numériques (EUR Translitterae, www.translitterae.psl.eu/risques-exploitation-sources-numeriques), le Guichet d’assistance aux projets numériques (https://gapn.hypotheses.org), l’ITEM (http://www.item.ens.fr/) et la plate-forme EMAN (eman-archives.org).

Contacts :

Marie Dupond (marie.dupond@ens.fr), Jean-Sébastien Macke (jean-sebastien.macke@cnrs.fr)