Paris

« L’auteur, ses archives, sa bibliothèque »

Séminaire organisé par le CIRCE (EA 3979 LECEMO), l’ED 122 Europe Latine / Amérique Latine

(Université Sorbonne Nouvelle)

et l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ENS-CNRS)

Responsables :

Christian Del Vento (Université Sorbonne Nouvelle LECEMO / ITEM)

Pierre Musitelli (ENS ITEM)

Les archives et la bibliothèque d’un écrivain, objets génétiques par excellence, sont un espace de création qui témoigne de la façon dont l’auteur dialogue avec la tradition et entend s’y inscrire à son tour. Qu’il se réfugie dans le silence de l’anonymat ou qu’il mette en exergue son « Je », l’écrivain moderne exerce un contrôle sur son œuvre, sur sa diffusion et sur le message qu’il livre à ses lecteurs contemporains, mais aussi à ceux qui viendront plus tard. La façon dont il conserve ou détruit, dont il sélectionne et agence ses papiers et ses livres est riche d’enseignements : ses archives « font œuvre » et sont les dépositaires de l’image de soi qu’un écrivain souhaite léguer à la postérité. C’est donc en travaillant à restituer aux archives littéraires et aux bibliothèques d’écrivains cette dimension consciemment publique que la figure de l’auteur, dont on a annoncé la mort il y a cinquante ans, pourra enfin ressurgir de ses cendres.

*

Programme

(N.B. : compte tenu de la crise sanitaire, les quatre premières séances, jusqu’à celle du 3 mars 2021 inclus, se tiendront à distance par visioconférence sur Google Meet : meet.google.com/vrg-zdhs-dbv)

13 janvier 2021 – 15h-17h, en visioconférence

Paola Italia (Université de Bologne « Alma Mater Studiorum ») et Milena Giuffrida (Université de Catane)

Le biblioteche di Gadda: catalogo e prospettive di ricerca

3 février 2020 – 15h-17h, en visioconférence

Donatella Martinelli (Université de Parme)

Postille manzoniane: l'ultima volontà dell'autore

17 février 2020 – 15h-17h, en visioconférence

Emilio Russo (Université de Rome « La Sapienza ») et Franco Tomasi (Université de Padoue)

I libri « testimoni del valore illustre »: Tasso tra biblioteca e scrittoio

3 mars 2020 – 15h-17h, en visioconférence

Angela Siciliano (Université de Pise)

La biblioteca di Giorgio Bassani: metodi e prospettive di ricerca

6 avril 2020 – 14h 30-16h30, lieu à préciser

Pierre Musitelli (ENS/ITEM)

Pietro Verri en ses archives : écriture de soi et construction de la postérité.

(Séance mutualisée avec le séminaire « Archives : laboratoire de méthodes » (École nationale des Chartes / ENS)

12 mai 2020 – 15h-17h, lieu à préciser

Francesca Sensini (Université Côte d’Azur)

« Giovanni Pascoli et sa bibliothèque : les livres d’un ‘enfant du siècle’ »