Dans le cadre du cours de

D. Bouvier et M. Romanello

La tragédie grecque à l'ère des Humanités numériques. L'Ajax de Sophocle,

le Département d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité a le plaisir de vous inviter à la conférence de la Professeure

Fiona Macintosh

Director of The Archive of Performances of Greek and Roman Drama (APGRD)

et Professor of Classical Reception University of Oxford

sur

L'Ajax de Sophocle entre réception et mises en scène modernes

Jeudi 20 mai : 10h15-12h.

Conférence en ligne accessible via zoom : https://unil.zoom.us/j/5124526417

ID de réunion : 512 452 6417 Mot de passe : 212497.