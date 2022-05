Cette seconde édition des Journées de la Recherche en Histoire de la Photographie, qui s’ouvre à la francophonie, est organisée en partenariat avec : la revue Transbordeur : photographie, histoire, société, avec l’Université de Picardie Jules Verne, l’Université de Lille, l’Université du Québec à Montréal, l’Université libre de Bruxelles avec le soutien de la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société à Lille et avec le soutien de l’Institut Français.



La thématique Images des résistances. Photographies et stratégies visuelles des résistances, des combats, des luttes individuelles et collectives est en lien avec la quatrième édition de la Bourse de l’Institut.



Ces journées de la Recherche en Histoire de la Photographie sont ouvertes en présentiel, sur inscription via mail (ajanssen@institut-photo.com) et seront également retransmises en direct.

L'ensemble du programme détaillé se trouve sur le site de l'Institut pour la photographie.