Journée masterant·e·s

La Brèche, association de recherche en bande dessinée, organise le 4 avril 2020 sa première journée des masterant·e·s en partenariat avec la CIBDI. Le but de cet évènement est de permettre à des masterant·e·s travaillant autour du medium bande dessinée de venir présenter leurs recherches durant une présentation orale suivie d’échanges avec le public. Cette journée permettra aussi de mettre en contact des personnes travaillant autour de la bande dessinée. Les masterant·e·s qui envisagent de continuer dans le milieu de la recherche auront l’occasion de rencontrer des personnes qui pourront répondre à d’éventuelles questions.

Qui peut participer ?

Toute personne en première ou deuxième année de master qui souhaite présenter sa recherche devant un public et rencontrer des chercheurs·euse·s et des professionnel·le·s de la BD qui travaillent sur le medium bande dessinée. Tous les types d’approches (culturelle, étude sur le genre, esthétique, historique, linguistique, sociologique, traduction, etc.) sont les bienvenus.

Comment venir ?

Il suffit d’envoyer un résumé d’une page maximum de votre sujet de recherche ou d’un axe de celui-ci (quel que soit son niveau d’avancement) que vous souhaitez présenter lors de cette journée à l’adresse mail : sbonade@gmail.com avec comme objet « proposition pour la journée des masterant·e·s de La Brèche ». Nous acceptons tous les travaux en cours de développement ou déjà terminés. Il faut joindre à ce résumé une courte biographie pour vous présenter.

Les résumés sont à envoyer avant le 15 février et les réponses seront données à la fin du mois.

Ça a lieu quand et où ?

Le 4 avril 2020 à Angoulême au musée de la bande dessinée, de 9h30 à 16h.

Comment venir ?

Nous souhaitons que cette journée n’exige pas trop d’effort financier de la part des participant·e·s. Ainsi la Brèche et la CIBDI prendront-elles en charge une partie ou la totalité de ces frais de déplacement en fonction du coût total de ceux-ci et des hébergements chez des membres de la Brèche seront possibles pour les participant·e·s qui le souhaitent. Le repas du midi sera fourni par la Brèche et la CIBDI et sera adapté au régime alimentaire des participant·e·s.

La journée est-elle ouverte au public ?

Bien sûr que oui, gratuitement et sans inscription !

