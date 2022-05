Adresse : Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris, salle 17

Journée d'Études - Table ronde



“Comment l'épopée traditionnelle rencontre le public contemporain”



23 juin 2022, Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris



EPHE-GRSL & UMR 5316 Litt&Arts (UGA)



3e Journée organisée par le Projet Épopée et le Centre d'Études Mongoles et Sibériennes



avec la participation du laboratoire Les Afriques dans le Monde, CNRS, et du REARE - Réseau Euro-Africain de Recherches sur les Épopées







Il s’agit de la troisième journée « Épopées » coorganisée par Florence Goyet et Jean-Luc Lambert. Les deux premières ont donné lieu à des publications, respectivement L'épopée, un outil pour penser les transformations de la société dans le numéro 45 des Études mongoles & sibériennes, centrasiatiques & tibétaines (https://journals.openedition.org/emscat/2265) et Auralité : changer l'auditoire, changer l'épopée dans la troisième livraison du Recueil ouvert du Projet Épopée (http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-epopee/256- auralite-changer-l-auditoire-changer-l-epopee)



Pour cette troisième journée, l’idée a été de réunir des jeunes docteurs qui ont tous en commun un sujet fondamental, qu’ils abordent de manières différentes en raison des terrains très éloignés sur lesquels ils travaillent (de l'Altaï au Sénégal en passant par l'Iran) ou de leurs approches (en particulier anthropologie et/ou littérature comparée).



Tous ont en effet recueilli des chants épiques, et ont été confrontés à de nouveaux canaux de transmission de l'épique traditionnel. Il nous a donc semblé intéressant qu’ils puissent se rencontrer, et cela afin de travailler ensemble sur le medium, et son impact sur l'épique.



Il semble en effet que d’un côté nous ayons une survivance de l'épopée traditionnelle, récitée traditionnellement mais de façon souvent artificielle, et de l'autre une reprise qui transforme. La survivance est souvent « nostalgique » (Amadou Sow qui travaille en milieu peul), parfois très idéologique (Julien Bruley à propos du Manas kirghiz). De l'autre côté, on est face à des réactualisations qui « marchent », qui trouvent un public large, mais qui pour cela adaptent l'épopée de façon parfois radicale : tentatives de popularisation par nouvelles publications bilingues et illustrées (Sibérie de l’ouest), étudiées par Yann Borjon-Privé, Dede Korkut comme réservoir de chansons d'amour pour les mariages, étudié par Monire Akbarpouran.



L’idée a été de lancer une discussion sur les publics, les moyens de communication par lesquels l'épopée ou le récit héroïque leur parviennent : les CD « faits maison » des chanteurs rencontrés par Clément Jacquemoud (Sibérie) qui créent par exemple une épopée de Jésus, les cassettes audio d'Elara Bertho sur les marchés de Conakry. L'accent sera mis sur les réactions de ces publics – ou l'absence de réactions –, leur participation ou l'absence de participation. Bref, de voir comment, aujourd'hui, l'épopée traditionnelle rencontre le public contemporain.



Contacts



florence.goyet@univ-grenoble-alpes.fr jean-luc.lambert@ephe.sorbonne.fr elara.bertho@gmail.com clement.jacquemoud@ephe.psl.eu



Participants :



Monire Akbarpouran, docteure de l'Université Shahid Behesti, Téhéran, Graduate Student, INRS, Montréal, épopées turques.

Amandine D'Azevedo, Mcf en études cinématographiques, Montpellier 3, épopées indiennes.

Elara Bertho, chargée de recherches, CNRS, épopées de l'Afrique de l'Ouest et anglophone.

Aurélie Biard, docteure EPHE, l'épopée de Manas.

Yann Borjon-Privé, docteur EPHE, épopées dolganes.

Sandra Bornand, chargée de recherches, CNRS, épopées de l'Afrique de l'Ouest. Julien Bruley, docteur de l'Université Lille 3, épopée de Manas, Kirghizistan.

Clément Jacquemoud, Ater à l'EPHE, épopées de l'Altaï.

Amadou Sow, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), épopées du Sénégal.



Programme



- Matin -

10 h 00 Introduction



Jean-Luc Lambert (EPHE, GSRL) et Florence Goyet (UGA)



10 h 30 Brèves présentations



Les participants racontent leurs expériences diverses et divergentes de la rencontre entre l'épopée traditionnelle et le public contemporain.





- Après-midi -



14 h 00 Table ronde “Le public face aux récitations traditionnelles de l'épopée traditionnelle”



Modérateurs : Ursula Baumgardt (INALCO) et Christiane Seydou (CNRS)



15 h 30 Table ronde “Succès et transformations de l'épopée traditionnelle dans des contextes contemporains (de l'épopée à la radio à la chanson pop)”



Modérateurs : Jean Derive (Université de Savoie) et Claudine Le Blanc (Paris 3)



17 h 00 Conclusions

Elara Bertho (CNRS, LAM) et Clément Jacquemoud (EPHE, GSRL)