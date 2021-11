JOURNÉE D'ÉTUDES

LUMIÈRES ET OMBRES DE LA PLÉIADE



MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

Université de Vérone, Vérone (Italie)

Aula C – Ex Palazzo di Economia, via dell’Artigliere 19, Verona



Journée organisée par Rosanna Gorris Camos

(Université de Vérone, Vérone)



Cette Journée d’études permet d'aborder de manière interdisciplinaire des aspects importants de la Pléiade.





Programme



• Matinée 09h30



Président: Rosanna Gorris Camos (Università di Verona)



Rosanna Gorris Camos, « Le mythe de la Pléaide »: la Pléaide et l’Italie

Dario Cecchetti (Università di Torino), La donna amata, angelette o putain? Sull’uso parodico del mito in Ronsard: ovidianesimo o antipetrarchismo?

Filippo Fassina (Università del Piemonte Orientale), La rielaborazione dei Fenomeni di Arato di Rémy Belleau: considerazioni su un laboratorio di traduzione cinquecentesca dal greco

Daniele Speziari (Università di Ferrara), Jean-Pierre de Mesmes grammairien de la Pléiade et la traduction didactique





• Après midi 15h00



Président: Bruno Petey Girard (Université de Paris-Est)



Michael Meere (Wesleyan University, USA), « Mon cher compagnon »: une relecture queer de Regulus (1582) de Jean de Beaubreuil

Emmanuel Buron (Université de Paris 3), Jodelle (zoom)



Valeria Averoldi (Università di Verona – Université de Paris- Nanterre), « Tant de beauté d’esprit, et de beauté de face »: Maria Stuarda nell’opera della Pléiade

Anderson Magalhães (Università di Verona), Joachim du Bellay imitatore di Annibal Caro



Paola Martinuzzi (Università di Ca’ Foscari - Venezia),



« Inscriptions des arbres, des rochers et des pommes d’or »: la danza segue il passo della poesia in Jean-Antoine de Baïf

Maria Grazia Dalai (Università di Verona), Les textes poétiques de Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard mis en musique par Roland de Lassus (1532-1594)



Elle sera également accessible en ligne.



Pour obtenir le lien d’accès ou pour toute information complémentaire, écrire à l’adresse mail de l’organisation.



L’accès nécessite d’être en possession d’un pass sanitaire.