Aboutissement d’une collaboration de plusieurs mois entre l’IRCL de l’Université de Montpellier et la Maison Française d’Oxford, ayant donné vie à l’organisation d’un webinaire entre janvier et mars 2022 sur les traductions et réécritures de Molière dans l’Europe de la première modernité, la journée d’études du 29 avril 2022 entend élargir la réflexion aux réécritures de l’ensemble du théâtre classique français sur la période, et en particulier la tragédie cornélienne et racinienne.



Le public peut assister à cet événement hybride dans l'auditorium de la Maison Française ou sur Zoom. Pour suivre la journée en distanciel, merci de vous inscrire au lien suivant: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-CsrDMiHNAu0H6CAC7-9XlGnFDi2R5n

Programme (heure de Londres)

9h15 - Ouverture par Pascal Marty, directeur de la MFO, Tristan Alonge, Christian Belin, Luc Borot et Florence March

Session 1 - Président de séance : Christian Belin

9h30-10h15 Andrew Hiscock (Bangor University, Pays de Galles) : « “Tis to the Great Racine he owes his Play” : Charles Johnson et le théâtre racinien au XVIIIe siècle »

10h15-11h00 Michael Hawcroft (Keble College, Oxford) : « Bajazet de Racine et The Sultaness de Charles Johnson : traduire les mots, traduire le mouvement »

11h00-11h15 Pause café

11h15-12h00 Tristan Alonge (Université de la Réunion / MFO) : « L’Andromaque deux fois veuve de Crowne et Philips : réécritures anglaises à la recherche du Racine perdu »

12h00-14h00 Déjeuner

Session 2 - Présidente de séance : Suzanne Jones

14h00-14h45 Luc Borot (IRCL, Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Le Cid anglais de Joseph Rutter: les stratégies extra-poétiques d’un traducteur courtisan »

14h45-15h30 Monica Pavesio (Università di Torino, Italie) : « “Opere accomodate per la scena alla moda d’Italia”: les toutes premières adaptations italiennes du théâtre tragique français du XVIIe siècle »

15h30-15h45 Pause café

Session 3 - Présidente de séance : Marie-Noëlle Ciccia

15h45-16h30 Florence March (IRCL, Université Paul-Valéry Montpellier 3) : « Du burlador au rake : parcours européen de figures don-juanesques »

16h30-17h15 Jordi Bermejo Gregorio (Universat International de Cataluna, Barcelona) : « “Comedies in the French style” : the influence of French tragedy in the development of Spanish theatre at the beginning of the 18th century and in the theatrical polemic of the 18th century »

17h15-17h45 Synthèse et conclusions

Spectacle de clôture

18h30-19h30 Mélanges trans-Manche : Medical Scenes in Molière and on the English Stage, spectacle des Edward’s Boys mis en scène par Perry Mills (The O’Reilly Theatre, Keble College, Oxford University)