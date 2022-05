PROGRAMME

Journée d’étude Anne-Marie Albiach “Échos”

Le 14 mai 2022 10h-22h

Visioconférence sur ZOOM avec séance sur place à l’UHA, FLSH, Salle Ganjavi

Session 1 : 10h-13h30

· Sylvie Rivot et Jennifer K Dick : Présentation de la journée et le projet : quelques mots de bienvenu par le VP recherche UHA Sylvie Rivot et présentation du projet par l’organisatrice Jennifer K Dick.



· Giulia Camin et FD Lespiau (Cipm) : Diffusion du film de l'exposition Anne-Marie Albiach, vers ce cercle (Julien Marchand) in absentia Giulia Camin et FD Lespiau.



· Christian Tarting (auteur): “Lire : cette pratique” Anawratha et le lien d'Anne-Marie Albiach à Roger Giroux. Avec la lecture du texte d’Anne-Marie Albiach sur Giroux, “La nudité et le démembrement de la lettre” et la lecture de “Calligraphie”.



· Jennifer K Dick (UHA, ILLE) : « Notre Lecture » : représentation du texte composé pour le vernissage de l’exposition d’Anne-Marie Albiach au CiPM, novembre 2022



· Jonathan Skinner (Warwick University, UK) : “In the Dazzle of Noon: Letter(s) to Albiach”





Session 2 : 15h30-18h30



· Anne-Marie Albiach en images (diffusion d’un court diaporama d’images pour ouvrir session 2)



· Teresa Villa-Ignacio (Stonehill College): “Anne-Marie Albiach et la métalepse.” (Ang-trad Fr)



· Franck Yeznikian (compositeur de musique) : « de l’interprétation »



· Françis Cohen (philosophe) : « En préparation : présentation du livre critique sur Anne-Marie Albiach »



· Lénaïg Cariou (ENS/Paris 8) : « "Le corps porte le blanc de la fiction qui le divise". Anne-Marie Albiach / Orange Export Ltd. »



· Cole Swensen (Brown University): « La poésie fractale d’Anne-Marie Albiach »







Session 3: Soirée de lectures et traductions : 19h30-22h



· Laurent Cauwet (éditeur Al Dante) (à confirmer) Quelques mots de présentation du projet livre et histoire de l’édition d’Anne-Marie Albiach chez Al Dante.



· Teresa Villa-Ignacio : Traductions du roman d’Anne-Marie Albiach : extraits de La Mezzanine. Lecture en anglais, texte d’origine lu en français par Abigail Lang)



· Christian Tarting : lecture des extraits de Contresujets, livre dédié à Anne-Marie (le premier d'une série de trois dédiée à AMA). Lecture Très des textes qui concernent Jean-Marie Gleize, Anne-Marie Albiahc, Roger Giroux et David Lespiau suivi par l'un des deux textes sur Claude Royet-Journaud.



· Keith Waldrop : Lectures : 1. Extraits d’État en traduction (reading in English) 2. A celebration of Anne-Marie Albiach (lecture de poèmes par Keith Waldrop)



· Rosmarie Waldrop : Présentation et lectures: 1. Présentation : “How État generated my book When They Have Senses” 2. Lecture en anglais et en traduction française: An elegy for Anne-Marie Albiach avec Abigail Lang (en tant que traductrice pour RW) et Françoise de Laroque (en tant que traductrice pour RW)



· Clôture de la journée et remerciements



Participations supplémentaires (livre) :



· Florence Jou : « AMA » text poétique-critique.

· Liliane Giraudon : « Mon AMA » (titre provisoire)

· Yves Di Manno : texte, titre à communiquer ultérieurement.

· Christian Rosset : version mise à jour de l’article : « Anne-Marie Albiach : “de la mezzanine une chaleur douce mourait sur les parquets” »

· David Lespiau l’exposition CiPM Anne-Marie Albiach et un texte avec une approche critique spécifique de Celui des « lames »)

· Giuilia Camin : CiPM : « La bibliothèque d’Anne-Marie Albiach »

· Jean Daive : « Les instants inactuels : sur LA MEZZANINE Le Dernier récit de Catarina Quia »

· Jean-Marie Gleize : texte, titre à communiquer ultérieurement.