Adresse : Université de Lille (Maison de la recherche, salle FO. 13)

Se tiendra le 11 mars 2022 à l'université de Lille (Maison de la Recherche) une journée d'étude intitulée "Pascal/Corneille. Regards croisés".

Programme :



Intertextualités



10 h Ouverture



10 h 15- 10 h 45 Laurent Thirouin, « Pascal entre Descartes et Corneille : la lettre de 1651 »



10 h 45 – 11 h 25 Pierre Lyraud “Pascal, lecteur du Cid”



11 h 25 – 11 h 45 : discussion (et pause)



11 h 45 – 12 h 15 Caroline Labrune, “Othon et la question de l’« économie du monde » (Sellier 94)



12 h 15 – 12 h 25 : discussion



Interférences



14 h – 14 h 30 Laurence Plazenet, « Pascal dramaturge »



10 min. discussion



14 h 40 – 15 h 10 : Tony Gheeraert, « "La figure du Christ, de l'Imitation de Corneille à l'Abrégé de Pascal" »



15 h 10 – 15 h 30. discussion et conclusion.

Pour toute information, contacter lyraud.pierre@gmail.com