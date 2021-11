Adresse : Sorbonne université, amphithéâtre Chasles

Poète, critique et traducteur au style flamboyant, Armel Guerne a laissé une œuvre plurielle et exigeante, qui formule de façon obsédante l’urgence de la littérature.



Des recueils poétiques (Le Temps des signes, 1957 ; Rhapsodies des fins dernières, 1977) aux aphorismes (Oraux, 1934 ; Fragments, 1985) en passant par les préfaces, les traductions (Novalis, Hölderlin, Melville – pour n’en citer que quelques-unes) et les journaux tenus pendant la guerre, cette œuvre développe une intention esthétique comprise comme une véritable éthique. La récurrence de certains motifs donne une cohérence à ce parcours d’écriture présenté à la fois comme une quête et comme une offrande. Le mélange des registres, de la sévérité de l’admonestation à la tendresse de l’hymne, témoigne d’un effort ininterrompu pour réussir à dire, à faire exister la parole et à la porter, sous la forme d’un cri ou d’un chant, pour la communiquer.



L’œuvre de Guerne est une œuvre adressée, toujours soucieuse d’un lecteur qu’elle sollicite activement dans un idéal de communauté raisonnable et sensible. La journée d’étude vise à éclairer cette œuvre, de ses intentions jusqu’à ses héritages, en ménageant des interventions sur chacun des genres convoqués par Guerne.

Programme

9 h 30 Accueil des participants

9 h 40 Florence Schnebelen

« Introduction. “Au milieu de l’indifférence et pour la consolation de tous” »

10 h Fabrice Dury

« Armel Guerne, l’action du résistant »

10 h 40 Julien Laroche

« L’actualité d’Armel Guerne “pour le salut de l’âme et l’honneur de l’esprit”»

11 h 20 Pierre Poligone

« Armel Guerne, un styliste de la solitude »

14 h Bernard Franco

« Armel Guerne, de la traduction à la création »



14 h 40 Loris Perret

« "Enjamber les apparences" : vision et divination dans la poésie d'Armel Guerne »



15 h 20 Jean-Yves Masson

« La poétique de l’imaginaire »



16 h Stéphane Barsacq

« Insurgée, prophétique et extatique, l’âme selon Armel Guerne »

En raison du plan vigipirate et du contrôle à l'entrée de l'université, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec les organisateurs afin de figurer sur la liste des invités.

Contact : florence.schnebelen@uha.fr