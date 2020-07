Université Paul-Valéry Montpellier 3

Journée d'étude «Michel Butor et la radio»

Montpellier, Université Paul-Valéry, 23 avril 2021

La relation qu’entretient Michel Butor à la radio reste pour l’essentiel inexplorée. La plupart des études se limitent à deux œuvres des années 1960 : Réseau aérien, sous-titré Texte radiophonique (1962) et 6 810 000 litres d’eau par seconde, sous-titré Étude stéréophonique (1965). La critique ne considère cependant la plupart du temps que les versions imprimées, sans prendre en compte les réalisations radiophoniques effectuées en France et en Allemagne (v. bibliographie critique ci-après). Certes, ces deux œuvres sont importantes dans l’itinéraire de Butor, qui, se détournant de la voie qu’il avait poursuivie jusqu’à Degrés en 1960, fait de l’écriture de ces « poèmes longs » pour la radio, intégrant « des éléments romanesques » et « les éléments d’un essai[1] », l’une des voies de sortie du roman – « cette forme littéraire si codifiée » qu’elle « ne suffisait plus pour intégrer tout ce que je voulais y mettre », expliquera Butor à André Clavel[2]. Après le tournant de Mobile (1962), ces œuvres contribuent par ailleurs à développer l’entreprise, poursuivie par Butor, de renouvellement de l’objet livre – une direction très tôt commentée de son activité d’auteur[3]. Dans la mesure où elles constituent des essais de typographie auditive, ces œuvres apparaissent comme des livres faits pour être lus chez soi et en quelque sorte interprétés sans instrument. Mais à ne plus voir que le « texte radiophonique » de Réseau aérien ou 6 810 000 litres d’eau par seconde, on a oublié le devenir sonore de textes qui sont aussi des partitions, de sorte qu’une approche neuve de ce corpus, en plus de les interroger comme poèmes, équivaudrait à les penser en fonction des deux médias à la fois, et non de l’un ou de l’autre seulement. C’est que Butor n’est pas seulement un auteur de l’écrit, et que l’oralité – avec ses différents canaux – constituait à ses yeux une dimension fondamentale de la littérature.

L’attention prêtée à Réseau aérien et à 6 810 000 litres d’eau par seconde fait oublier que la présence de l’écrivain sur les ondes ne se limite aucunement à ces deux œuvres. On ne sait plus guère que Butor a aussi écrit pour ses traducteur et réalisateur allemands attitrés au Süddeutscher Rundfunk de Stuttgart, Helmut Scheffel et Heinz von Cramer, une adaptation radiophonique de Description de San Marco en 1970, et autorisé au moins – et peut-être suivi – leur adaptation de « La Gare Saint-Lazare » en 1968 (tiré d’Illustrations, 1964). On ignore qu’il a accompagné la mise en ondes par l’Atelier de création radiophonique de France Culture d’un de ses longs poèmes, L’Œil des Sargasses (1970), et réalisé avec le compositeur René Koering pour le même ACR, avec Centre d’écoute (1972), une étonnante partition texte-voix-musique. On ne perçoit pas que, dans les années 1980, il a collaboré pour le même ACR à plusieurs documentaires de création de Kaye Mortley, notamment les très beaux « films radiophoniques » sur l’Australie de 1985, C’est au printemps qu’on moissonne les moutons et Des antipodes aux antipodes. Et l’on ne sait sans doute pas qu’il a conçu lui-même, selon le principe de la collection Le Bon plaisir de…, les 3h30 de l’émission qui lui est consacrée sur France Culture en septembre 1985 ; ou que Mobile, mis en ondes par Jean Cholet, a fait l’objet d’une diffusion sur la Radio Suisse Romande du 26 novembre au 3 décembre 1989 (avant de passer sur France Culture les 16 et 23 juillet 1990).

À tout cela s’ajoute une production parlée extrêmement abondante (en France et en Suisse au moins), composant en désordre le vaste répertoire d’un ensemble de postures et de styles vocaux qui restent à explorer, à qualifier, à interpréter. On entend Butor lire ses œuvres ou celles des autres, dans des situations plus variées qu’on ne l’imaginerait. En 1967 par exemple, pour une « Quinzaine de la lecture » sur France Culture, il lit des textes de Hugo, Marco Polo et Montaigne, et il les commente en compagnie de cadres de l’usine atomique de Cadarache et de vendeurs et vendeuses d’un grand magasin de Toulouse.

À la radio, on entend Butor parler – des dizaines de fois par an dans les années 1970-1990 – sur toutes sortes de sujets que sa culture encyclopédique lui fait un jeu et une joie d’évoquer au micro. Cette pratique va bien au-delà du simple effet boomerang évoqué dans son Michel Butor par Michel Butor chez Seghers (2003), quand il écrit : « On a voulu me renvoyer les questions que je posais, si bien qu’une partie considérable de ma vie littéraire a pris forme d’interviews ». Car même si c’est aussi comme commentateur et critique de ses œuvres qu’il a été sollicité et qu’il s’est prêté à la pratique de l’interview de circonstance ou de l’entretien de fond (en studio ou chez lui, les « visites à l’écrivain » se faisant plus fréquentes et plus longues avec les années), l’entretien est chez lui irréductible à une pure visée médiatique. Butor considère le dialogue au long cours comme un genre littéraire à part entière, en signalant à l’occasion l’importance des Conversations avec Goethe d’Eckermann.

Parmi les entretiens radiophoniques, ceux réalisés avec Georges Charbonnier – parus chez Gallimard en 1967 avant d’être fortement recomposés pour la publication – restent à étudier non seulement dans leur version imprimée, mais aussi dans celle qui a été diffusée sur France-Culture (12 émissions pluri-hebdomadaires de 20 mn du 30 janvier au 26 février). Leur étude se devrait d’intégrer les enregistrements d’origine, conservés à l’Ina, dont de nombreux passages constituent des chutes de la version diffusée et/ou imprimée. D’autres ensembles apparaissent prometteurs : les quatre entretiens de 1973 avec Pierre Lhoste sur France Inter (jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre, 21h40-22h) sont complètement oubliés. Quant aux dialogues méconnus de 1976 avec le peintre (et écrivain) Camille Bryen – 5 émissions quotidiennes de 25 mn du lundi 5 au vendredi 9 avril –, ils présentent l’intérêt supplémentaire d’un renversement de rôles, Butor occupant pour une fois, avec une audible jubilation amusée, la place du questionneur amical. Enfin, du fait de son poste de professeur à l’Université de Genève, et de sa proximité avec la même ville où il avait déjà enseigné dans les années 1950, l’activité radiophonique de Butor a été importante à la Radio Suisse Romande (RSR). Butor y a abordé parfois son œuvre, mais d’autres fois des œuvres d’écrivains ou artistes qu’il a fréquentés (Balzac, Stravinski, Rimbaud, Hugo, Beckett ou Pinget).

On le voit, les rapports de Michel Butor à la radio sont variés, et cette journée d’étude entend opérer une réévaluation globale des enjeux de son activité radiophonique, multiforme et de longue durée, tout en en interrogeant les enjeux au regard du dialogue mené avec la littérature, les arts et leurs médias. Les organisateurs de la journée d’étude attendent des intervenants, soit qu’ils proposent des relectures à nouveaux frais des corpus identifiés (Réseau aérien, 6 810 000 litres d’eau par seconde), soit qu’ils explorent les vastes corpus sonores et radiophoniques oubliés ou méconnus, soit encore qu’ils se penchent sur la place de la radio dans la poétique délibérément intermédiale de Michel Butor. Enfin, les intervenants pourront interroger la posture publique de Butor sur les ondes, ou le rôle général qu’occupe la radio dans son œuvre sur le plan de l’imaginaire – dans l’appréhension du monde contemporain, de la musique, du corps, ou encore du rêve – et de celui de la poésie.

*

Cette journée d’étude est le fruit d’une collaboration entre l’Institut de langue et de littérature françaises de l’Université de Berne et le laboratoire RIRRA21 de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, en partenariat avec l’Ina.

*

