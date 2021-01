Panser et repenser l’œuvre : le concept de restauration (ULCO, Boulogne-sur-Mer)

Université Littoral Côte d'Opale (Boulogne-sur-Mer) - Centre universitaire du Musée

Panser et repenser l’œuvre : le concept de restauration

Mercredi 7 avril 2021

Comité scientifique

Jean Devaux, Professeur à l’ULCO, Littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance

Xavier Escudero, Professeur à l’ULCO, Études hispaniques

Jean-Louis Podvin, Professeur à l’ULCO, Histoire ancienne, Directeur de l’UR HLLI

Comité organisateur

Grace Baillet, Virginie Picot et Cécile Rault

(doctorantes en Lettres et en Histoire à l'Université du Littoral Côte d'Opale)

Résumé de la journée d'étude

Les interventions de cette journée d’étude se centrent sur le concept, fort sémantiquement, de restauration d’une œuvre perdue. Cette dernière est à entendre en tant qu’œuvre altérée ou ruinée, à savoir toute œuvre historique ou littéraire ayant subi les sévices du temps et/ou de l’homme. Ces œuvres en perdition impliquent une redécouverte, une métamorphose, voire un total renouveau, en définitive, que l’œuvre perdue ait été pansée au sens presque médical, à savoir réparée, rétablie ou repensée. Il s’agit ici de réévaluer ces œuvres à leur juste place et de les penser comme un

terrain propice à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique.

Sous une double approche, historique et littéraire, les questionnements suivants seront abordés :

Comment et pourquoi faire revivre un modèle perdu ?

Comment une œuvre est-elle perçue quand elle est réintégrée dans son flux historique ? Qu’apprenons-nous sur la période historique considérée ?

Convient-il de reconstituer pour mieux reconstruire ou pour mieux préserver ?

Comment la nouvelle œuvre est-elle appréhendée lorsque nous sommes encore en possession de l’œuvre originale ?

Programme

8h45 Accueil

9h00 Ouverture

9h00-10h05 – Session 1

9h15 Estelle Berlaire Gues (Université de Lille), Livie, la femina restitutor

9h35 Hugo Chatevaire (École des Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales et Licia Buttà de l’Universitat Rovira i Virgili de Tarragone), Découverte et restauration des plafonds peints médiévaux à Barcelone : de la préservation à l’oubli historiographique et patrimonial

9h55 Discussion

10h05 Pause

10h35-11h25 – Session 2

10h35 Justine Gain (École du Louvre – EPHE – INHA), Histoires de restauration, l’œuvre polymorphe de Jean-Baptiste Plantar

10h55 Thomas Thisselin (Institut de recherche en musicologie – CNRS), La restauration des Tableaux d’une exposition orchestrés par Maurice Ravel

11h15 Discussion

11h25-12h15 – Session 3

11h25 Julien Lefebvre-Bier (Université de Picardie Jules Verne), Interpréter l’œuvre : réinscrire ou reconstruire ? La polémique entre Raymond Picard et Roland Barthes

11h45 Ariane Loraschi (Université de Strasbourg), Dario Fo et la réintroduction du Mystère médiéval. Mystère bouffe : restauration, réintégration, révolution ?

12h05 Discussion

12h15 Déjeuner

14h00-15h40 – Session 4

14h00 Bénédicte Chachuat (Université Toulouse Jean Jaurès), La place des conjectures dans l’édition de la Pharsale de Lucain : l’édition entre restauration et correction

14h20 Chiara Tavella (Università degli Studi di Torino / Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), Restauration comme reconstruction : la tradition imprimée du Mystère de la Résurrection d’Arnoul Gréban à la lumière de sa tradition manuscrite

14h40 Marine Mazars (Université Toulouse Jean Jaurès), Du Tractatus de Purgatorio sancti Patricii à La fabuleuse aventure de Ramon de Perilhos, ou comment rester sous les feux de la rampe

15h00 Florentin Machut (Université de Lille), La tradition de la fin' amors dans la poésie médiévale castillane : vers la restauration d'un Âge d'or ?

15h20 Discussion

15h40 Pause

16h10-17h25 – Session 5

16h10 Mathilde Greuet, (Université de Lille), Repenser les bâtiments détruits par faits de guerre dans les Hauts-de-France au xxe siècle

16h30 Solène Scherer (Université Toulouse Jean Jaurès), Un pansement du présent sur une blessure du passé ? Insertion d’architectures contemporaines dans le bâti ancien détruit comme alternative à la restauration à l’identique

16h50 Cécile Rault (Université Littoral Côte d'Opale), La notion de résilience dans l’œuvre de la reconstruction, l’exemple portuaire de Dunkerque

17h10 Discussion

17h25 Arnaud Timbert (Professeur des universités en Histoire de l'art, Doyen de l’UFR Arts – Université de Picardie Jules Verne), Conclusions de la journée et ouverture

17h55 Clôture de la journée