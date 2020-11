En visioconférence

Journée d’étude internationale

« Écrire la frontière »

Frontières

École doctorale 354 — Université Aix-Marseille

Vendredi 27 novembre 2020

En visioconférence, sur inscription : frontieresamu@gmail.com

Partenaires :

Aix-Marseille Université, ALLSH, IMéRA, CRISIS, CAER, LESA, CIELAM, LERMA,

Collège doctoral Franco-allemand Aix - Tübingen Conflits de culture - cultures de conflit.

Programme

Vendredi 27 novembre 2020

8 h 45 Connexion

9 h Présentation de la Journée d’étude

9 h 15 Conférence inaugurale de Patrick Suter (Université de Berne)

Séance 1 - Politiques frontalières : Ouvrir les imaginaires in situ ?

Modération : Mounir Tairi (LERMA, AMU)

10 h 00 Geneviève Dragon (Université Rennes 2 / UQAM)

La frontière entre le Mexique et les États-Unis : d’un espace configuré à une configuration en acte.

10 h 20 : Marwan Moujaes (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Celui qui arrive un jour et qui le lendemain demeure.

Discussion

11 h : Pause

Séance 2 - Regards sur la frontière : un modèle d’hybridation ?

Modération : Sabine Gamba (CIELAM, AMU)

11 h 15 : Brigitte Troye Saint-Georges (Université Polytechnique des Hauts-de-France)

Le plateau théâtral : une nouvelle frontière.

11 h 35 : Alexandre Melay (Université de Lyon)

Pratique de l’hybridité. A la frontière entre plusieurs territoires.

Discussion

12 h 15 : Pause déjeuner

Panel 3 - Penser l’altérité : une frontière à soi ?

Modération : Johanna Carvajal González (CAER, AMU)

14 h : Clara Melniczuk (Université Paris 8 / Universidad del Cauca, Colombie) et Julian Dupont (European Graduate School)

Les alliances schizo-chamaniques.

14 h 20 : Marine Meunier (Université de Chypre)

La ligne verte et l’écriture de soi dans la littérature contemporaine du Proche-Orient (Chypre, Liban, Palestine).

Discussion

Panel 4 - Traversées : de la création comme espace en partage.

Modération : Laëtitia Deleuze (CIELAM, AMU)

15 h : Ophélie Mercier (Ghent University)

Artistes égyptiens en exil : quelles frontières s’agit-il de traverser ?

15 h 20 : Diana Abbani (Forum Transregionale Studien, Berlin)

Chants enregistrés traversant les Frontières : Mobilités, Croisements et Imaginaires au Levant durant les années 1920-40.

Discussion

16 h : Pause

17 h : Table ronde avec les artistes invité-es : Éva Doumbia, Marina Skalova, Joris Lachaise.

Modération : Marianne de Cambiaire (LESA, AMU), Marjolaine Unter Ecker (CIELAM, AMU)

19 h : Clôture de la JE.

-

Écrire la frontière est une journée d’étude organisée par des jeunes chercheur·e·s de l’Université d’Aix-Marseille. Cette manifestation est labellisée par la fédération interdisciplinaire CRISIS (Corpus, Représentations, Identités, Santé et Interactions Sociales), en partenariat avec l’IMéRA (Institut Méditerranéen d’études et de recherches avancées) et le Collège doctoral franco-allemand Conflits de culture - cultures de conflit.

Comité scientifique

Dante BARRIENTOS-TECUN, Professeur en Études latino-américaines, CAER, AMU.

Nicole COLIN, Professeure en Études germaniques, ECHANGES, AMU ; directrice du collège doctoral franco-allemand, Conflits de culture – cultures de conflit.

Matthew GRAVES, Professeur en Études anglophones, LERMA, AMU.

Anna GUILLÓ, Professeure en Arts plastiques et sciences de l’art, LESA, AMU.

Catherine MAZAURIC, Professeure de Littérature contemporaine d’expression française, directrice du CIELAM, AMU.

Comité organisateur

Johanna CARVAJAL GONZALEZ (CAER, AMU)

Marianne DE CAMBIAIRE (LESA, AMU)

Laëtitia DELEUZE (CIELAM, AMU)

Sabine GAMBA (CIELAM, AMU)

Mounir TAIRI (LERMA, AMU)

Marjolaine UNTER ECKER (CIELAM, AMU)

Contact

frontieresamu@gmail.com

https://frontieresamu.hypotheses.org