Université de Montréal, en ligne (Zoom)

Journée d'étude

Éthique et poétique du care dans la littérature contemporaine

Organisée par

Benjamin Gagnon Chainey, Pascale Millot et Andrea Oberhuber

en ligne, le 16 avril 2021.

Face aux multiples crises du XXIe siècle – humanitaires, sanitaires, environnementales et sociales – qui mettent en lumière la vulnérabilité des êtres et des structures sociétales, Alexandre Gefen remarque dans la littérature de langue française l’émergence d’une « littérature attentionnelle » (Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Corti, 2017, 158), s’inscrivant dans le sillon de l’éthique du care, concept initialement développé par la philosophe Carol Gilligan dans In a Different Voice (1982). Cette littérature aurait, selon Gefen, la capacité de « prodiguer des formes particulières de soin discursif » (160) déplaçant les conceptions traditionnelles du soin – souvent cantonnées à leur sens clinique et médico-scientifique – vers une littérature présupposant une attention bienveillante à l’Autre, et se positionnant comme un espace d’accueil et de sollicitude pour les vies fragiles, vulnérables, marginales ou marginalisées.

Cette mutation relève à la fois d’une démarche intellectuelle et créatrice, mais ouvre également une dimension politique, voire militante où sont en jeu les droits des minorités, la lutte contre les violences sexuelles et raciales, la protection de la dignité humaine, etc. Ce courant du « prendre soin », qu’il soit assumé par des soignants écrivain.e.s comme Emmanuel Venet (Précis de médecine imaginaire, 2005), Jean Désy (L’accoucheur en cuissardes, 2015), Martin Winckler (En soignant, en écrivant, 2000 ; L’école des soignantes, 2019) ou encore Ouanessa Younsi (Soigner, Aimer, 2014), ou par des écrivain.e.s dont les écrits « soignent » – ou du moins soulagent – force une double réflexion, à la fois éthique et poétique, trouvant écho dans les conceptions anciennes du soin.

Au cours de cette journée d’étude, nous interrogerons la manière dont la littérature contemporaine actualise et transforme certaines figures de la guérison, et le soin en tant qu’art central dans la culture du « vivre ensemble ». Comment les écrivain.e.s contemporain.e.s participent-t-il.elle.s d’un nouvel imaginaire du soin et de ses figures ? La littérature contemporaine peut-elle réhumaniser la pensée et la pratique du soin, en l’ancrant dans sa dimension artistique et culturelle et ce, dans toute son ambivalence c’est-à-dire, au-delà des seuls « bons » sentiments que le souci de l’autre présuppose ?

Programme

9h Mot de bienvenue : Andrea Oberhuber

9h10 Annie Hourcade (U. de Rouen), « Vétérans et écriture : la littérature peut-elle panser les blessures de guerre ? » / Modération : Andrea Oberhuber

9h50 Claire Legendre (écrivaine, UdeM), Responsabilité, autorité, bienveillance : quelle voix pour l'écrivain témoignaire ? (Retour sur expériences.) / Modération : Eftihia Mihelakis

PAUSE

10h45 Table ronde 1 : Écrire pour soigner son deuil : Marie-Célie Agnant (écrivaine), Louise Dupré (écrivaine), Sylvie Laliberté (écrivaine) / Modération : Pascale Millot.

12h Catherine Mavrikakis (écrivaine, UdeM) : « Veiller (sur) la nuit. Lectures nocturnes et taciturnes des insomnies de Malika Mokeddem et de Stefan Zweig » / Modération : Karine Rosso

PAUSE MIDI

14h Table ronde 2 : Care, féminismes et engagement éthique des humanités

Avec Fabienne Brugère (Paris 8), Sandra Laugier (Paris 1), Stéphane Martelly (écrivaine, U. de Sherbrooke) / Modération : Maïté Snauwaert.

15h15 Alexandre Gefen (CNRS, Paris 3), « Littérature et relation » / Modération : Simon Harel.

PAUSE

16h15 Table ronde 3 : Comment la littérature permet-elle de (re)créer des relations à « nos » mort.e.s ? Avec Mathieu Arsenault (écrivain), Anne-Renée Caillé (écrivaine), Ouanessa Younsi (psychiatre et poète) / Modération : Benjamin Gagnon Chainey.

