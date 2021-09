Entre terre et ciel : littérature, nature et transcendance (Amiens)

Amiens (Université Picardie Jules Verne)

Journée mastériale:

« Entre terre et ciel : littérature, nature et transcendance »

Amiens - Université Picardie Jules Verne - Pôle citadelle — Espace conférence (salle E002)

Programme

9h00 Accueil des participants

Présentation de la journée par les organisateur.rice.s

9h30 Catherine Grall (UPJV) : « De quelques techniques romanesques contemporaines pour réinscrire l’humain dans l’immanence du vivant »

Session 1 – présidée par Mathieu Gimenez

10h00 Gert Valentjin (Vrije Universiteit Brussel) : « André du Bouchet : le poète-marcheur dans la nature épiphanique »

10h20 Amélie Goutaudier (UPJV) : « Le désert et l’épiphanie océanique chez Antoine de Saint Exupéry »

Discussion et pause

Session 2 – présidée par Amélie Goutaudier

11h10 Maria Alejandra Orias Vargas (Université Paris Saclay) : « Luis Mizón : Une passion pour l´île de Pâques »

11h30 Corinne Leblond (Université d’Artois) : « Vers une géopoétique de la mémoire : la figure de l’île au cœur de l’œuvre de Marguerite Yourcenar »

Discussion

Déjeuner

14h00 Jean-Luc Guichet (UPJV) : « Immanence et transcendance, retours sur l’emploi de la nature au XVIIIe siècle »

Session 3 – présidée par Marie-Françoise Lemonnier-Delpy

14h30 Clarisse Pinchon (UPJV) : « Nature et dépassement de soi dans l'Almanach d'un comté des sables d'Aldo Leopold »

14h50 Juliette Sauvage (UPJV) : « Confessions au pied d’un baobab : l’animisme dans Mémoires de porc-épicd’Alain Mabanckou »

15h10 Mathieu Gimenez (Ecole Navale) : « Matière et esprit : la singulière ménagerie de Joseph Delteil »

Discussion et pause

Session 4 – introduite par Juliette Sauvage

16h00 Rencontre avec l’autrice et poétesse Irène Gayraud : réflexions et échanges autour de la place de la nature dans son travail poétique et romanesque

17h15 Clôture de la journée par Marie-Françoise Lemonnier-Delpy et Ludolf Pelizaeus.