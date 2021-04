En ligne

Prière d'écouter

Journée d’étude "Michel Butor et la radio", vendredi 23 avril, 9h15-17h30

Université Paul-Valéry Montpellier 3 & Université de Berne,

en partenariat avec l'Institut National de l'Audiovisuel

Lien d’accès (accès libre)

L’activité radiophonique de Michel Butor reste pour l’essentiel inexplorée, et trop limitée aux versions imprimées des œuvres des années 1960 (Réseau aérien, 6 810 000 litres d’eau par seconde) et, plus marginalement, des entretiens avec Georges Charbonnier (Gallimard, 1967). L’attention accordée à ces livres fait oublier les versions sonores elles-mêmes, en France et en Allemagne notamment, de ces textes et d’autres, et surtout l’intense activité de Butor à la radio dans les décennies suivantes, en France et en Suisse particulièrement. La journée d'étude "Michel Butor et la radio" proposera une première exploration de ce grand pan de l’œuvre butorienne, quasi absent des douze gros volumes des Œuvres complètes composés dans les années 2000, avec le concours de l’écrivain, aux éditions La Différence. Elle réunira des compagnons de création de Butor et des spécialistes de son œuvre ou des relations entre la littérature et la radio.

*

Programme

9h15 Ouverture, par Pierre-Marie Héron et Patrick Suter

9h30 Henri Desoubeaux

« Il en fait trop ! » Place de la radio dans l’œuvre et la vie de Michel Butor

En examinant la production d’émissions de radio avec Michel Butor, la première chose qui saute aux yeux est son abondance. De 1956 à sa mort en 2016, ce ne sont, grosso modo, pas moins de 500 émissions radiophoniques auxquelles il participe ou dont il est l’objet. Ces émissions sont de trois sortes : de type entretien, certainement les plus nombreuses mais aussi les plus diverses, par leur longueur, leur importance, leur objet ; de type lecture de textes ou de poèmes ; de type création radiophonique, les plus originales sans doute mais aussi les moins nombreuses. L’essentiel reste que Michel Butor a su comme nul autre faire de la radio un pan entier de son œuvre, qu’il en a tiré des écrits bien sûr, mais surtout qu’il a su faire de ce mode d’expression un instrument à sa mesure.

10h10 Ludger Scherer

Les pièces radiophoniques « allemandes » de Michel Butor

Sur Fluglinien (1962), 6 810 000 Liter Wasser pro Sekunde (1965), Der Bahnhof Saint-Lazare (1968) et Beschreibung von San Marco (1970).

10h50 Pause

11h Jean-Yves Bosseur

Une semaine d’escales musicales et radiophoniques

Sur Une semaine d’escales ou les sept oreilles des virages de la nuit, une série de sept épisodes tout à la fois musicaux et poétiques conçue pour France Musique (5-11 novembre 1977), dont un texte est tiré en 1982 dans Répertoire V. Michel Butor réalise à cette occasion un vaste brassage de quelques-unes de ses musiques de prédilection.

11h40 Kaye Mortley

Michel Butor, le temps infinitif... et la radio

À plusieurs reprises, j’ai sollicité la participation de Michel Butor dans mes « documentaires de création ».

Le documentaire de création est un produit radiophonique curieux : ni Hörspiel, ni art acoustique, ni fiction, ni musique – surtout pas ce qu’on appelle un « reportage » – il est hybride, mutant, un peu orphelin...

Et s’il semble puiser sa matière dans le réel, c’est l’imaginaire qu’il prise.

Mais (dit Butor) l’imaginaire est dans le réel, et nous voyons le réel par lui... Une description du monde qui ne tiendrait pas compte du fait que nous rêvons ne serait qu’un rêve...

Trois courts extraits des émissions Combien de lieues jusqu’à Babylone… ? (1999), C’est au printemps qu’on moissonne les moutons et des Antipodes aux Antipodes (1985) nous révèlent une certaine façon de « rêver le réel ».

13h40 Patrick Suter

Le laboratoire radiophonique de Michel Butor. Butor à la Radio Télévision Suisse (1957-2016)

La présence de Michel Butor à la Radio Télévision Suisse (RTS) est constante de 1957 à l’année de sa mort en 2016, avec près de 140 émissions auxquelles il participe à des titres divers. Si Butor est souvent interrogé sur son œuvre, il est aussi fréquemment invité lors d’émissions consacrées à des auteurs divers (Beckett, Michaux), souvent en compagnie d’autres critiques ou écrivains de première importance (en particulier Starobinski). Très souvent, il évoque aussi les arts connexes à la littérature, en particulier la peinture et la littérature. Il s’agira ici de retracer le parcours de Butor à la radio suisse, non pas tant sur le plan factuel qu’en tendant d’en saisir les enjeux, la radio apparaissant à la fois comme un laboratoire de création critique et littéraire ou comme le lieu où est rendu compte de ce laboratoire.

14h20 Céline Pardo

Un poème d’ondes : L’Œil des Sargasses en sa forme radiophonique

L’Œil des Sargasses est non seulement une œuvre mobile, mais une œuvre en expansion : entre le poème diffracté sur une trentaine d’affiches-estampes en 1969 et le texte publié dans Illustrations IV en 1976, il existe une « mise en ondes », réalisée en 1970 pour l’ACR, puis sa version imprimée qui paraît en 1972. À chaque fois, Butor grossit son texte tout en approfondissant sa réflexion sur le support du poème – affiche, radio, livre – et sur les rapports complexes de l’écrit et de l’oral. Nous ne nous demanderons pas ici quelle place tiendrait la radio dans la genèse de ce poème (car existe-t-il pour Butor une forme définitive de ses textes ?) ; nous examinerons plutôt les recherches poétiques, à la fois formelles et sonores, menées par l’écrivain grâce au support radiophonique.

15h Marion Coste

Centre d’écoute de Michel Butor et René Koering : une écoute planétaire

Dans cette œuvre radiophonique, Michel Butor et René Koering multiplient les évocations de lieux, tout autour de la planète. Nous montrerons quel Butor utilise les moyens de la radio et de la musique pour faire de la littérature un art de l’espace, pour réinventer les liens entre le lieu et le langage.

15h40 Pause

15h50 Pierre-Marie Héron

Butor de l’autre côté du micro : les entretiens de 1976 avec Camille Bryen

Un aspect de la réforme des « grands entretiens » de France Culture en 1975 a consisté à donner le plus souvent possible à des écrivains le rôle de l’intervieweur. Après Michel Chaillou, Georges Perec, Édouard Maunick ou Jean Daive interrogeant Michel Deguy, Claude Ollier, Maurice Nadeau, Aimé Césaire ou son vieil ami Georges Perros, voici Michel Butor tendant le micro au peintre (et auteur) Camille Bryen. Coutumier depuis longtemps des exercices d’explication de ses œuvres dans les médias, familier aussi du genre de l’entretien-feuilleton (pratiqué en 1967 avec Georges Charbonnier, en 1973 avec Pierre Lhoste), l’expérimentateur-né des formes de la littérature et des arts ne pouvait qu’être ravi de se mettre dans la peau du « barbier », comme disait Jean Amrouche. Comment s’y prend-il, qu’en fait-il et que fait-il des figures imposées et des routines du rôle, c’est ce que nous verrons au cours de cette communication.

16h30 Mireille Calle-Gruber

L’adresse de Michel Butor. Entretiens et enjeux radiophoniques d’un écrivain

Où l’on fera jouer le double sens d’« adresse » : une parole visant la réception et la réceptivité ; mais aussi une habileté s’efforçant à l’adéquation du tempo radiophonique et du temps littéraire. À partir de quelques entretiens avec Butor sur Radio Aligre et France Culture dans les années 2000.

17h15 Discussion générale et clôture de la journée d’étude.