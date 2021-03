Journée d'étude du Master Arts, Lettres et Civilisations (Nantes, en ligne)

Université de Nantes, [en ligne]

Journée d'étude du Master Arts, Lettres et Civilisations de l'Université de Nantes.

Programme de la journée du 9 avril :

9h - 10h40

Panel 1 - "Mythes en construction et déconstruction", présidé par Frédéric Le Blay

Anne-Melaine de Courrèges d'Ustou : "Le mythe américain à l'épreuve de l'Histoire. Étude comparative entre Gatsby le magnifique (1925) de F. Scott Fitzgerald, L'Or (1925) de Blaise Cendrars et Champions du monde (1930) de Paul Morand."

Sarah Motard : "La figure paradoxale de la sorcière dans les contes populaires : entre la malfaisance, la bonté et la morale."

Ghislaine Ameri : "Diane, emploi d'une figure mythologique dans la construction poétique du XVIe siècle d'Etienne Jodelle et Agrippa d'Aubigné."

Lou Malamut : Les Images du Songe de Strindberg (1901). Travail sur la symbolique et le sens produit par l'enchaînement des images et le fond culturel indo-européen de leur interprétation."

Mariem Maarfi (Université de la Manouba, Tunisie) : "L'idée de mythe dans l'expérience du récit chez Maurice Blanchot."

10h50 - 12h20

Panel 2 - "Représentations de la souffrance", présidé par Philippe Forest

Anne-Solenn Mathieu : "L'écriture autobiographique dans une langue seconde. Une étude comparative de Out of Egypt par André Aciman et Lignes de faille par Nancy Huston."

Leo Leblais : "L'imposture et le conflit d'identité dans L'Imposteur de Rodolfo Usigli et Henri IV de Luigi Pirandello."

Hermanie Ouisse : "Traduction et commentaire des Vigiles des Morts de Pierre de Nesson (XVe siècle)"

Sarah Cloarec : "Valeur et fonction du suicide à l'ère réaliste."

Clémence Mouysset : "L'expression du poids de la honte dans les littératures d'Annie Ernaux et de Virginie Despentes."

Agustina Mattaini (Université de Paris 8) : " 'Il n'y aura jamais personne qui souhaite boire nos larmes ?' La représentation de la douleur dans Obsesión de vivir de José Sbarra."

14h - 15h10

Panel 3 - "Pluriauctorialité", présidé par Paul-André Claudel

Olympe de Kermenguy : "La pratique d'une écriture poétique à quatre mains chez Jacques Izoard."

Vincent Soares : "Le mauvais goût au théâtre de la Foire au XVIIIe siècle à la lumière des Notices sur le théâtre du Marquis d'Argenson (1694-1757)."

Elina Kalliokoski : "L'économie de l'auctorialité dans les Voyages Extraordinaires : le cas de L'Étoile du Sud et l'auctorialité partagée entre Paschal Grousset et Jules Verne."

Louise Chanson : "L'effacement de la figure de l'auteur dans les fanfictions sur Harry Potter."

15h20 - 16h30

Panel 4 - "Le roman au prisme du visuel", présidé par Philippe Postel

Aurelia Lasnet de Lanty : "La Vie mode d'emploi de Georges Perec : une lecture éclairée par l'esthétique du cinéma documentaire."

Shane Letournel : "Le roman fin-de-siècle : un art de la scène ?"

Simon Camus : "La ville dans le roman noir : études des villes de Paris et Los Angeles dans Les rats de Montsouris de Léo Malet et The Black Dahlia de James Ellroy."

Charles Boucard : "Du roman à l'écran, l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick."

Conclusion de la journée

