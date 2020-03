Université de Montréal

ÉCOLOGIES CARIBÉENNES

LITTÉRATURES -ARTS -PHILOSOPHIE

Journée d’étude autour et à partir de l’essai de Malcom Ferdinand

Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen (Seuil, 2019)

organisée par Raphaël Lauro

(Département des littératures de langue française, UdeM)

En proposant de penser une « écologie décoloniale » depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand ouvre de nouvelles perspectives critiques pour aborder l’un des enjeux majeurs de notre siècle.

Poursuivant l’extension écosophique (Næss, Guattari), politique (Gorz) et sociale

(Bookchin) d’une science devenue espace de pensée transdisciplinaire, Malcom Ferdinand s’emploie d’abord à déployer la notion même d’écologie par-delà l’« environnementalisme moderne » et les inquiétudes relatives à la nature, à ses écosystèmes et à la préservation biologique du vivant. Dépassant les discours – légitimes – sur la « Terre » ou la « planète », pensées comme unités globalisantes, la réflexion qu’il développe dans son essai s’engage vers un habiter le monde conçu comme multiplicité d’espaces, de lieux, de pratiques, mais aussi de sujets, de cultures et d’imaginaires en Relation (Glissant). S’appuyant sur une enquête de terrain attentive aux expériences empiriques des milieux, cette réflexion propose de contribuer au développement d’une « écologie-du-monde » soucieuse d’égalité et de justice, encourageant une réintégration des particularités de nos rapports aux espaces, aux lieux et aux mondes pluriels qu’ils représentent. Ainsi, loin de traduire un simple mouvement de retour du global au local, l’analyse de problèmes écologiques propres à l’espace caribéen (cyclones et séismes, contamination massive au chlordécone, prolifération des sargasses, etc.) conduit à examiner les rouages d’un « habiter colonial » hérité du système plantationnaire esclavagiste.

Toute l’originalité de l’ouvrage réside d’ailleurs dans cette identification d’un impensé

colonial des discours écologistes. Si celui-ci se manifeste notamment à travers un «refus du monde » tendant à oblitérer les contextes et les problèmes sociopolitiques particuliers, cet impensé révèle également une « double fracture moderne » séparant les enjeux environnementaux des réalités coloniales (conquête, extermination des peuples autochtones,Traite négrière, esclavage) et de leurs conséquences postcoloniales (exploitation des sols, monocultures intensives, monopoles économiques, etc.). En réinvestissant la question écologique d’un regard historique sur la « constitution coloniale du monde » et en postulant une fondation coloniale des déséquilibres et des problèmes environnementaux nés de la « cale du bateau négrier », son essai invite à opérer une manière de rupture épistémologique inscrite dans le sillage des penseurs postcoloniaux.

Conçue à partir et autour de cette réflexion que nous présentera Malcom Ferdinand,

cette journée d’étude entend poursuivre l’analyse à travers les littératures et les arts caribéens approchés en tant que révélateurs d’expériences et de consciences écologiques. Prolongeant l’appel à une « reterritorialisation » ou « reterrestration » lancé par le poète Michel Deguy face au « géocide » contemporain, il s’agira également d’interroger, à partir de cet archipel et de ses imaginaires, nos représentations des enjeux écologiques planétaires.

PROGRAMME

12h45 – Accueil des participants

13h – Mot d’introduction par Raphaël Lauro (Département des littératures de langue

française, UdeM) : « Perspectives écologiques des littératures caribéennes. Un imaginaire

poétique pour une “écologie-du-monde” »

Conférence de Malcom Ferdinand

13h30-14h15 – Malcom Ferdinand (IRISSO, CNRS, Université Paris Dauphine-PSL) :

« Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen »

14h15-14h45 – Discussion

14h45-15h – Pause

Penser l’écologie depuis et avec les littératures caribéennes

15h-15h30 – Aurélie Boutant (Département de littératures et de langues du

monde/Littérature comparée, UdeM) : « Chants et rythmes du militantisme écologique

d’Olive Senior dans A Little Bird Told Me »

15h30-16h – Axel Artheron (Département de lettres et langues/Études théâtrales, Université des Antilles) : « Représentations des figures du cyclone et du tremblement de terre dans les

dramaturgies caribéennes contemporaines : une conscience des fragilités écologiques »

16h-16h30 – Émeline Pierre (Département des littératures de langue française, UdeM et

écrivaine) : « L’écologie à l’épreuve du roman noir caribéen francophone »

Décoloniser l’imaginaire par les arts

16h30-17h – Eddy Firmin (Artiste et docteur en études et pratiques des arts de l’UQAM):

« L’imaginaire peut-il être colonisé ? »

Ouvertures

17h-17h30 – Discussions, débats, questions.

Hors-les-murs

18h30 – Rencontre avec Malcom Ferdinand et présentation de son livre à la librairie Olivieri.

Entretien animé par Raphaël Lauro, suivi d’une discussion avec le public.