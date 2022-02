Entré à la fin des années 1990 aux conservatoires d’Art Dramatique parisiens dont il ressort major de promotion, Aurélien Lemant monte Roberto Zucco de Koltès avec les acteurs de la compagnie Vox Populi. C’est à travers cette pépinière qu’il va côtoyer ses futurs co-équipiers, notamment l’acteur circassien Chris Thiery, qui fonde avec lui en 2004 La Carcasse ! Bactérie Théâtrale, « unité élémentaire d’infanterie dramatique », dans le Loir-et-Cher. Aurélien y joue Nathalie Sarraute, Harold Pinter, et se met en scène sur des textes de Maurice Dantec ou André Beucler, quand il ne s’écrit pas lui-même une partition. Intégrant le collectif SONAR, il conçoit et interprète des spectacles pluridisciplinaires, interactifs ou immersifs, autour de livres de Pacôme Thiellement ou Eric Yung. Alternant tournées théâtrales, conférences, performances poétiques et lectures publiques, Aurélien Lemant participe à une vingtaine de revues, mooks, cahiers littéraires et fanzines.

Il nous parlera de son aventure multidisciplinaire entre théâtre, édition, écriture, musique, cinéma.