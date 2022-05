Alain Resnais avait donné en 1956 un remarquable documentaire sur les mystères de la Bibliothèque Nationale: Toute la mémoire du Monde. Il y faisait découvrir les « sombres dédales » d’une bibliothèque qui préservait alors jalousement 6 millions de volumes.

La révolution numérique a, depuis, totalement bouleversé le rapport de la Bibliothèque nationale au monde extérieur et à notre mémoire collective. Le site Gallica est désormais le visage entièrement à découvert de cette mémoire qui n’a pas cessé de grandir et où l’imprimé n’est plus tout à fait la référence ultime du savoir.

Jean-Didier Wagneur a été un acteur majeur de cette évolution, ou plutôt de cette révolution, dont il va nous dévoiler les extraordinaires conséquences pour la société tout entière. Sur place au Clos des Bernardines et en visioconférence par Zoom le 14 mai à partir de 18h (heure de Paris).



Jean–Didier Wagneur collabore au Cahier Livres de Libération depuis 1984. Outre des travaux sur la littérature contemporaine notamment sur Antoine Volodine, il travaille sur le XIXe dont il a réédité des auteurs oubliés (Emile Goudeau, Harry Alis, Catulle Mendès). Auteur de nombreux articles pour Encyclopedia Universalis, il est l'un des principaux collaborateurs du Magasin du XIXe siècle.