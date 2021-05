En ligne sur Zoom

Les usages de l’essai sur la scène contemporain

Mardi 18 mai 2021 de 9h30 à 17h30, en ligne

lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88505710737

Cette journée d'études en ligne donnera la parole aux artistes (Animal Architecte, Collectif Marthe, Maxime Kurvers, Guillaume Aubry) et aux universitaires (Laurence Corbel, Elise Deschambre, Delphine Edy et Elisabeth Viain) pour analyser l'usage croissant des essais dans les créations contemporaines. Elle est organisée par les doctorant.e.s en études théâtrales Pierre Comandu, Pierre Lesquelen et Noémie Regnaut (Université Paris 3) et Victor Inisan (Université de Lille).

Avec le soutien de l’Institut de Recherches en Études Théâtrales, l’Institut Universitaire de France, la Maison de la recherche de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et le Centre d’Étude des Arts Contemporains de l’Université de Lille.

- Programme -

9h15 - Accueil des participant-e-s

9h30 - Introduction générale par les organisateur-rice.s

10h15 - Elisabeth Viain (post-doctorante à Sorbonne Université) — Frank Castorf et Artaud : 2019, l’année du ‘‘Théâtre et [de] la Peste’’

10h40 - Delphine Edy (Université de Strasbourg) — “Retour à Reims“ au centre du kaléidoscope de Thomas Ostermeier. La scène théâtrale démultiplie l’essai

Discussion et pause

11h30 - Maxime Kurvers (metteur en scène, artiste associé à La Commune - CDN d’Aubervilliers ) — Faire spectacle : Théories et pratiques du jeu d’acteur (1428-2020)

Discussion et pause déjeuner

14h- Laurence Corbel (Enseignante-chercheuse, Université Rennes 2) — “Désordre du discours“ de Fanny de Chaillé : le discours à l’épreuve du corps

14h25- Elise Deschambre (UCLouvain - Belgique) — L’essai comme source et comme cadre. À propos de “Dehors“ de la compagnie De Facto

14h50 - Guillaume Aubry (artiste-chercheur, doctorant dans le cadre de RADIAN) —“ Quel bruit fait le soleil lorsqu'il se couche à l'horizon ? “adaptation libre à la scène de la “Psychanalyse du feu“ de Gaston Bachelard

Discussion et pause

16h15 - Table ronde avec Animal Architecte (Camille Dagen et Emma Depoid) et le Collectif Marthe (Itto Mehdaoui, Aurélia Lüscher, Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux) autour de leurs spectacles “Bandes“ et “Tiens ta garde“, adaptés respectivement de Greil Marcus et Elsa Dorlin.