Je est un monstre

Maison d'Ailleurs, Yverdon, Suisse (VD)

13.11.2020 – 24.10.2021

Le monstre est sûrement l’un des motifs les plus célèbres de l’imaginaire fantastique et de science-fiction : Frankenstein, Dracula et consorts rencontrent, au XXe siècle, les extraterrestres, les robots géants et les humains modifiés. Pourtant, outre la fascination engendrée par de telles représentations, la question de savoir ce que ces monstres nous disent, depuis les confins de leur étrangeté, demeure. Ne sont-ils que des figures « attractionnelles » et « spectaculaires » ? Ou, au contraire, jouent-ils un rôle essentiel face à notre humanité, toujours en tension entre l’ailleurs et l’ici ? Autrement dit, les fictions contemporaines doivent-elles être lues ou vues comme des divertissements excentriques ou, à l’opposé, comme des dispositifs qui, par l’usage de figures décalées, permettent de réfléchir différemment à ce que nous sommes ?

Grâce aux œuvres exposées pour la première fois en Suisse des artistes Benjamin Lacombe (France) et Laurent Durieux (Belgique), la Maison d’Ailleurs vous propose un voyage, qui se déroulera dans une scénographie monumentale inspirée des cirques du XIXe siècle permettant aux visiteurs du musée yverdonnois de redonner toute sa richesse à une notion si connue qu’elle en est devenue opaque : le monstre, plus tard absorbé par la notion d’infirmité, est une chance de se penser autrement.

