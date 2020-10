Adaptation littéraire et courts métrages d'animation. Au milieu de l'image coulent les textes

Jérôme Dutel (dir.)

L'Harmattan, coll. "Cinémas d'animations", 2020.

256 p.

26 €

EAN13 : 9782343197562

Le débat entre texte et image - et la réduction du littéraire à la narration, de l'image à la visualisation qui l'accompagne inévitablement - n'est pas récent. Cet ouvrage souhaite évoquer la complexité des rapports entre l'image mobile et le texte figé, sur un terrain mouvant où se rejoignent cinéma et littérature. Fruit d'un colloque international, il propose, à travers des approches à la fois divergentes et convergentes, d'explorer, de réexplorer les différents aspects des liens entre image et texte en se penchant spécifiquement sur le formidable espace ouvert par le court métrage d'animation.

Ces actes sont publiés sous la direction de Jérôme DUTEL, avec les contributions de Patrick BARRES, Sophie BEAUPARLANT, Isabelle CASES, Nicolas CVETKO, Lauren DEHGAN, Arnaud DEMUYNCK, Jocelyn DUPONT, Frédéric EVEN, Sacha FEINER, Pierre FLOQUET Samuel KACZOROWSKI, Xavier KAWA-TOPOR, Sandrine LE PONTOIS, Hélène MARTINELLI, Gilles MENEGALDO, Antoinette NORT, Marie PACCOU et Pascal VIMENET.