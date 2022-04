Geographical Mobility and Cultural Itineraries during the Late Middle Ages

To attend the conference online, you have to fill this format

https://esdeveniments.udg.edu/71924/tickets/geographical-mobility-and-cultural-itineraries-during-the-late-middle-ages.html

Schedule



Day 1: 20 April 2022



15:00 Reception



15:30 Welcome



16:00 Keynote lecture



Nikolas Jaspert (Universität Heidelberg): “Un altre Mediterrani. Mobilitat de persones, productes i objectes per mar i terra”

17:15 Session 1: Restoring Old Routes



Davide Gherdevich (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris-Saclay) & Eric Mermet (École des hautes études en sciences sociales): “Les moines voyageurs : les itinéraires des rouleaux des morts au prisme des systèmes d’information géographique”

Cristina Dusio (Libera Università di Bolzano): “Itinerari testuali nel medioevo mediterraneo. La tradizione delle scritture di viaggio e dell’immaginario figurativo nell’orizzonte occitano- catalano”

Montserrat Piera (Temple University): “Geographical Mobility and Geopolitics in the Catalan Atlas of Abraham Cresques (c. 1375)”

Glòria Ribugent (Universitat de Barcelona): “Les mules com a mitjà de transport segons el Tractat de les mules de Manuel Díez”

19:00 Welcoming drink





Day 2: 21 April 2022



9:30 Session 2: Art and Devotion in the Western Mediterranean Arch



Michela del Savio (Università degli Studi di Torino): “Le orazioni in provenzale del ms. di Agostino Perrone (ms. Béziers, CIRDÒC - Mediatèca occitana, 913)”

Giovanni Strinna (Università di Sassari): “Dai Paesi Catalani alla Sardegna, le Gloses a Sant Antoni de Viana”

Silvia Marcheselli (Sorbonne Université – Centre André Chastel): “Pisa – Catalogna : il caso di Santa Eulalia tra devozione e arte (XIV-XV secolo)”

Michel Costantini (Université Paris 8): “Petits et grands itinéraires de l’art pictural : Nissa, XVe siècle”

11:30 Coffee break



12:00 Keynote lecture



Miriam Cabré (Universitat de Girona - ILCC): “De cort en cort anar: la mobilitat dels trobadors”

15:30 Session 3: Nobles, notaries and scribes



Ivan Vera (Universitat de Girona): “Urgell i Cabrera als regnes de Castella i Lleó: connexions polítiques i reminiscències poètiques”

Daniel Piñol (Universitat de Barcelona - IRCVM): “Les notaries medievals, espais d’escriptura i de pràctica jurídica: la circulació de formularis notarials a Catalunya”

Jordi Saura (Universitat de Barcelona - IRCVM): “Cancelleria i lletra bastarda. El cas de Pere de Besanta, escrivà reial (1388-1396)”

17:00 Coffee break



17:30 Session 4: Minstrels and Music in the Court of Aragon



Anna Fernàndez-Clot (Universitat de Barcelona): “Introducció i ús del terme ministrer a la cort catalanoaragonesa”

Simone Sari (Universitat de Barcelona): “Status quaestionis sugli strumenti dei musicisti non cristiani alla corte catalano-aragonese (s. XIII-XV)”

Carles Vela (Universitat de Barcelona): “El paper dels enllaços matrimonials en la difusió d’estils musicals: els casos d’Elionor de Sicília, reina d’Aragó, i Constança d’Aragó, reina de Sicília”

20:30 Social Dinner





Day 3: 22 April 2022



9:30 Session 5: Facing East



Paulo Catarino Lopes (Universidade Nova de Lisboa): “Os objectos devocionais como factores de circulação e transmissão cultural entre Ocidente e Oriente. O caso paradigmático do franciscano Guilherme de Rubruck (1253-1255)”

Cécile Khalifa (Université Paul-Valéry Montpellier): “The itinerary of Carceran Suarez, from Segovia in Spain to Nicosia in Cyprus, at the court of the Lusignan kings (15th century)”

10:30 Coffee break



11:00 Session 6: Texts and Manuscripts in Motion



Federico Guariglia (Università di Verona - Università di Genova): “«Ni de Folcueis ni de Guion»: appunti sulla circolazione dell’epica romanza in area occitano-catalana”

Albert Tomàs (Universitat Autònoma de Barcelona): “El comentari a La ciutat de Déu de Thomas Waleys: un viatge cultural de l’antiga Roma a la Barcelona tardomedieval”

Sara Moure (Universidad de Santiago de Compostela): “La biblia «que nos dio el rey don Loys de Francia»: el viaje de un manuscrito regio parisino a la corte del rey Sabio”

Andrea Lai (Università degli Studi di Sassari): “Vescovi catalani e percorsi di libri tra i secoli XIV e XV”

15:00 Round table

Xavier Renedo (Universitat de Girona)

Joan Domenge (Universitat de Barcelona)

Maria Incoronata Colantuono (Universitat Autònoma de Barcelona)

Pedro Martínez (Universidad Rey Juan Carlos)

17:00 Closing of the congress



18:00 Literary walking tour “The Girona of the Troubadours” (Miriam Cabré - Ivan Vera - Camilla Talfani)