"Imaginaire (du) collectif et socialité : pour une nouvelle approche en histoire du cinéma" (Paris)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Imaginaire (du) collectif et socialité : pour une nouvelle approche en histoire du cinéma

Marion Froger

Université de Montréal

Professeure invitée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 28 mai 2021

15h-16h30

Ecole des Arts de la Sorbonne - Institut ACTE

Amphithéâtre du centre Saint-Charles

47 rue des Bergers

75015 Paris

Résumé :

Partant de l’idée que le cinéma constitue une ressource imaginaire pour la socialité, il s’agira de définir les contours d’une approche historique attentive à la sensibilité sociale des cinéastes et spectateurs à une époque donnée, permettant de comprendre les films au prisme du collectif qu’ils figurent et de la scène imaginaire de sociabilité qu’ils proposent. Les principaux axes d’une recherche portant sur le cinéma français de l’après-guerre – soit une période de retissage de la socialité - seront présentés, ainsi que les questions méthodologiques que soulèvent, d’un part, l’enquête sur les affects sollicités par l’expérience filmique et d’autre part, un parcours interdisciplinaire qui permet de les adosser à l’expérience sociale.

Cette recherche, en cours de réalisation, s’appuient sur des travaux antérieurs dont, sur la période :