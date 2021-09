Universidade Federal do Maranhão - UFMA

II SEMINAIRE DE THÉATRE EN TRADUCTION

Théâtre francophone contemporain au Brésil

Du 18 août au 22 septembre, mercredi de 9h30 à 11h

Coordination : Emilie Audigier (UFMA)

Centre de recherche en Traduction Littéraire Versa

DELER (Departamento de Letras da UFMA)

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão

Comité Scientifique

Maria da Glória Magalhães dos Reis (Universidade de Brasília)

Dennys Silva-Reis (Universidade Federal do Acre)

Edson Reis Meira (Universidade Federal do Maranhão)

Eurídice Figueiredo (Universidade Federal Fluminense)

Gisele Soares de Vasconcelos (Universidade Federal do Maranhão)

José Dino de Cavalcante (Universidade Federal do Maranhão)

Beethoven Álvares (Universidade Fluminense Federal)

Programme

18 août, à 9h30

Faubert BOLIVAR (Haiti)

Titre: Mon ami Pierrot

Mediation: Émilie Audigier (Universidade Federal do Maranhão)

25 août, à 9h30

Amine Adjina (Algérie)

Titre: Amer

Médiation: Maria da Glória Magalhães dos Reis (Universidade de Brasília)

01 septembre, à 9h30

Marie Vaiana (Belgique)

Título: Hector est noir, ou L’origine, l’ADN et Dieu

Mediação: Edson Reis Meira (Universidade Federal do Maranhão)

08 septembre, à 9h30

Axel Artheron (Université des Antilles)

Titre: Présence de la Révolution de Saint Domingue dans les dramaturgies des Caraïbes d’expression françaises au XXe siècle

Médiation: Rosana de Araújo Correia (UnB)

15 septembre, à 9h30

Nassuf Djailani (Mayotte/Comores)

Titre: Les dits du bout de l’île

Mediation: Henrique Borralho (UEMA)

29 septembre, à 14h

Laetitia Ajanohun (Belgique-Bénin)

Titre : Transhumance

Mediation: Gisele Soares de Vasconcelos (Universidade Federal do Maranhão)

Argumentaire

Comme le souligne Patrice Pavis, « la traduction théâtrale n’est jamais où nous espérons qu’elle est : elle ne réside pas dans les mots, ni dans les gestes, elle n’est pas dans la lettre, ni dans l’esprit d’une ulture, ineffable, mais omniprésente » (Patrice Pavis, 1989, p. 42). Dans le contexte des études de la traduction, nous savons que les textes de théâtre contemporain occupent une place ténue, notamment au Brésil. Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant ont peu écrit sur le théâtre créole, seul Haiti y connaît un rôle émancipateur.

L’écrivaine guadeloupéenne, Maryse Condé, défend l’idée selon laquelle « le théâtre aux Antilles a toujours souffert d’être le parent pauvre » dans la littérature créole. (Cf. « Le théâtre aux Antilles a toujours souffert d'être un parent pauvre », Africultures, 2010/1-2 (n° 80-81), p. 30-33. DOI : 10.3917/afcul.080.0030. URL : https://www.cairn.info/revue-africultures-2010-1-page-30.htm)

Dans le II Seminaire de Théâtre en traduction, nous proposons d’aborder des formes de langage dramatique francophones et contemporaines, traduites au Brésil par la rencontre auprès de cinq dramaturges contemporains de langue française. Ces derniers commentent le processus de création de leur pièce, en dialogue avec les questions des étudiants et traducteurs de leurs pièces. La problématique du théâtre en traduction, posant comme question centrale « Le théâtre francophone contemporain au Brésil » s’insère dans un contexte brésilien où il se fait urgent de développer des actions éducatives, de recherche, ouvertes à la communauté et aux chercheurs des littératures francophones traduites.

On constate que le théâtre d’expression française en dehors des frontières de la métropole est très peu connu et diffusé, en cela le séminaire propose de créer de nouveaux liens entres les universités brésiliennes et les auteurs d’expression françaises, afin de fortifier les études de la traduction littéraire et celles sur le théâtre contemporain, spécifiquement dans le domaine francophone et lusophone.

Les objectifs principaux du séminaire sont de 1) diffuser des pièces de théatre contemporaines au Brésil, à travers des traductions commentées ; de 2) créer un lien entre la création dramatique d’expression française, notamment en dehors de la métropole, la lecture, la mise en scène et la traduction et le lecteur/public brésilien et français. Enfin nous proposons de 3) traduire des textes de théâtre, en binôme et de façon collective.

L’événement s’articule dans la continuité du projet de recherche coordonné par la chercheuse Emilie Audigier, coordinatrice du centre de recherche en traduction littéraire Versa (Universidade Federal do Maranhão) qui propose des recherches autour du traduire littéraire à travers l’Histoire, la critique littéraire et les expériences de traduction.

Contact : emilie.audigier@ufma.br

