Adresse : Université de Lausanne

Leçons inaugurales des professeur·e·s Lise Michel et Gianluigi Simonetti

Le Doyen de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne a le plaisir de vous inviter aux leçons inaugurales d'une nouvelle et d'un nouveau professeur.e

le mercredi 4 mai 2022, 17h15, Anthropole 2106.

Programme :

Accueil par le professeur Léonard Burnand, doyen de la Faculté des lettres

Lise Michel, professeure associée en littérature française avec spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre:

« Inconcevables mouvements » : aux origines d’une approche cinématique des spectacles

Gianluigi Simonetti, professeur associé en littérature italienne contemporaine:

« N’avoir rien à perdre ». La présence d’Elsa Morante dans l’œuvre de Pier Paolo Pasolini

*

Lise Michel, professeure associée en littérature française avec spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre à la Section de français

Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, docteure de l’Université Paris-Sorbonne (2006), Lise Michel a rejoint l’Université de Lausanne en 2011 comme professeure assistante à la Section de français. Elle y a occupé plusieurs fonctions tout en développant ses recherches sur les conditions de production et de réception des spectacles à l’époque classique, ainsi que sur des questions de poétique historique.



Ses publications et éditions critiques portent principalement sur le théâtre du XVIIe siècle, notamment sur Molière. Depuis quelques années, elle s’intéresse en particulier aux modalités de la critique des spectacles, en mettant l’accent sur le dialogue avec les pratiques actuelles dans ce domaine. Elle a dirigé, entre 2013 et 2018, le projet du Fonds national suisse Naissance de la critique dramatique mené à l’UNIL en collaboration avec l’Université de Fribourg, et participe actuellement au projet FNS Agora "Rire avec Molière".



Lise Michel est responsable, dans le cadre du programme romand de spécialisation en études théâtrales, d’un Atelier de critique théâtrale qu’elle a fondé en 2013, en partenariat avec vingt-cinq institutions théâtrales de Suisse romande.

*

Gianluigi Simonetti, professeur associé en littérature italienne contemporaine à la Section d'italien



Ancien élève de l'École Normale Supérieure et de l’Université de Pise, Gianluigi Simonetti a effectué plusieurs séjours de recherche à l’étranger et une année à l’American Academy de Rome avant d'être nommé chercheur puis professeur associé en littérature italienne contemporaine à l’Université de l’Aquila.



Au cours de sa carrière, il a mené des activités de recherche et d’enseignement en tant que professeur invité ou titulaire de bourses dans plusieurs institutions internationales, en particulier à l’Université de Chicago (Fulbright Distinguished Chair in Italian Studies) et à l’Institut d’Études Avancées de l’EHESS-CNRS à Paris, où il a été chercheur résident.



Ses travaux portent, d’une part, sur la poésie italienne du XXe siècle et les généalogies stylistiques qui la traversent ; d’autre part sur la littérature ultra-contemporaine, qu’il étudie dans une optique formelle et comparatiste. Membre du comité de rédaction de la revue Contemporanea. Rivista di studi sulla letteratura e sulla comunicazione, Gianluigi Simonetti a co-fondé le site littéraire Le parole e le cose (leparoleelecose.it ). Il collabore régulièrement avec les suppléments culturels des quotidiens Il Sole-24 ore et La Stampa et avec le journal en ligne The Italian Review.