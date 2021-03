Villanova, USA

Houellebecq in Focus: A Zoom Symposium

Le Département de Langues et Littératures Romanes de l'Université de Villanova (Pennsylvanie) est heureux d'annoncer le symposium "Houellebecq in Focus." Ce symposium interdisciplinaire se tiendra les vendredi 19 et samedi 20 mars 2021 et mettra en valeur les derniers travaux de recherche d'universitaires spécialisés dans l'œuvre de l'auteur des Particules élémentaires. Les communications d'une durée de vingt minutes se feront en anglais et en français.

Cet événement virtuel est ouvert au public qui pourra assister aux panels via la plateforme Zoom.

Toutes les informations (horaires, intervenants) sont disponibles sur le site du symposium à l'URL suivante: https://www1.villanova.edu/villanova/artsci/houellebecq.html

Nous vous prions de tenir compte du décalage horaire: les heures indiquées sur le site correspondent au fuseau horaire de la côte Est des États-Unis.