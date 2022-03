La rencontre est organisée par l’Université de Paris Nanterre (CREA-EA 370), en partenariat les Editions Garnier et avec le soutien de l’Università di Urbino Carlo Bo.

Nous rendrons hommage à un grand historien de la pensée politique européenne disparu à la veille de publier le troisième volume de l'édition bilingue scientifique des Six Livres de la République de Jean Bodin (Classiques Garnier). Formé à Naples, à Paris et à Oxford, professeur à Fribourg, Mario Turchetti laisse derrière lui une œuvre immense.



Au cours de cette rencontre internationale et interdisciplinaire, des chercheurs et des collaborateurs évoqueront la mémoire de l’homme et du savant, et parleront de sa contribution à l'historiographie des guerres de religion et du droit politique, ainsi qu’à l’analyse des concepts centraux de tolérance, de concorde, de tyrannie et de résistance dans l'Europe renaissante et moderne.



Bibliographie sélective



Correspondance de Théodore de Bèze, recueillie par H. Aubert, Société du Musée historique de la Réformation, ed. A. Dufour, B. Nicollier, M. Turchetti (Genève : Droz, 1986).



Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours (Paris : Classiques Garnier, 2013)



Erasme de Rotterdam, La Formation du prince chrétien/Institution principis christiani, première traduction intégrale en français, édition bilingue de M. Turchetti (Paris : Classiques Garnier, 2013).



Jean Bodin, Les Six Livres de la République - De Republica libri sex, première édition critique bilingue de M. Turchetti avec N. de Araujo, livres I, II et III (Paris : Classiques Garnier, 2013, 2020, 2022).



Silvia Arlettaz (dir.), L’Histoire en questions (Paris : Classiques Garnier, 2018).





Programme



14h-15h10 : Portrait d’un érudit



14h-14h10 Myriam-Isabelle DUCROCQ (Université de Paris Nanterre) : « Mot d’ouverture : portrait de l’historien en musicien »



14h10-14h30 Denis CROUZET (Sorbonne Université) : « Souvenirs de l’ami Mario »



14h30-14h50 Xavier GENDRE (Université de Fribourg) : « Nul n’est prophète en son pays »



14h50-15h10 Yves Charles ZARKA (Université de Paris) : « Mario Turchetti, savant, artiste et humaniste ».



15h10-15h20 Intermède musical



15h20-16h00 Mario Turchetti et la méthode historique



15h20-15h40 Mark GREENGRASS (Sheffield University, Centre Roland Mousnier) : « Mario Turchetti et les involtini de l’histoire »



15h40-16h00 Gianfranco BORRELLI (Università di Napoli) : « Indagine storiografica e modulazioni storiciste nella ricerca di Mario Turchetti »



16h-16h20 Pause



16h20-17h15 Mario Turchetti et l’histoire de la pensée politique antique et moderne



16h20-16h40 Raffaella SANTI (Università di Urbino, Carlo Bo) : « Les philosophes grecs et la tyrannie selon Mario Turchetti »



16h40-17h Gilles BERTHEAU (Université de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance) : « Mario Turchetti : penser le politique en temps de crise ».



17h-17h20 Blandine KRIEGEL (Université de Paris Nanterre) : « Mario Turchetti, Bodin et l’histoire des idées politiques »





17h20-18h L’édition scientifique et bilingue des Six Livres de la République



17h20-17h40 Sara MIGLIETTI (Warburg Institute) : « Bodin’s bilingual world »



17h40-18h Claude BLUM (Editions Garnier) : « Une collaboration scientifique »



18h Remerciements et perspectives de recherche