Adresse : Salle des actes, faculté des lettres, Sorbonne Université (54 rue Saint-Jacques)

Mardi 14 décembre, 18 h-19h30, salle des actes (Sorbonne Université, 54 rue Saint-Jacques)



La récente publication du recueil des articles de Luce Abélès, Marges et cimaises. Art et littérature au XIXe siècle, du musée aux imprimés (dir. Hélène Védrine, Du Lérot, 2021) est l’occasion de présenter les recherches pionnières de cette chercheuse récemment disparue, chargée des études « Art et littérature » au musée d’Orsay de sa création à 2003, et de faire le point sur la recherche récente en art et littérature au xixe siècle, tout particulièrement sur le livre illustré.



Luce Abélès a en effet inauguré et balisé des pans entiers de domaines de recherche aujourd’hui reconnus, par une approche mobilisant l’histoire de l’art, la littérature, l’histoire culturelle, la sociologie, l’esthétique, et par l’étude d’un large éventail de productions littéraires, visuelles et médiatiques : le lien entre fiction et exposition (musées, galeries, Salons, Expositions universelle), la critique d’art, les sociabilités artistiques du xixe siècle et les modes d’expression propres à la bohème (théâtre d’ombre, cabarets, affiches, publications satiriques...), la revue littéraire et artistique mais aussi la grande presse, le livre illustré à faible ou à large diffusion.



Le recueil de ses articles forme une somme qui réunit Mallarmé, Champfleury, Sand, Valéry, Manet, Daumier, Toulouse-Lautrec, Chéret, emmenant le lecteur du Chat Noir aux Arts incohérents, du musée imaginaire des écrivains à l’Exposition universelle de 1900, de la revue d’art à la revue satirique ou théâtrale, des ateliers des imprimeurs-bibliophiles comme Pelletan ou Morris aux éditions illustrées populaires, dans une vaste redécouverte panoramique des faits artistiques et littéraires du xixe siècle.



Les chercheuses et chercheurs qui ont édités les articles de Luce Abélès présenteront son approche, dont témoignent deux publications récentes consacrées au domaine qu’elle a largement contribué à définir, le livre illustré de la seconde moitié du XIXe siècle : Les Architectes du livre (dir. Julien Schuh et Anne-Christine Royère, Cabinet Chaptal, 2021) et Éloge du parergon. L’art décoratif du livre fin-de-siècle (dir. Hélène Védrine et Sophie Lesiewicz, Otrante, 2021).



Présentation de l’ouvrage de Luce Abélès par Hélène Védrine (Sorbonne Université), Chantal Georgel (musée d’Orsay/INHA), Françoise Cestor (BnF), Jean-Didier Wagneur (BnF), Julien Schuh (Nanterre), Anne-Christine Royère (Reims), Évanghélia Stead (Versailles Saint-Quentin) Voir la présentation sur le site de l’éditeur



Présentation des Architectes du livre par Julien Schuh (Nanterre), Anne-Christine Royère (Reims) Voir le dossier de presse



Présentation d’Éloge du parergon. L’art décoratif du livre fin-de-siècle par Sophie Lesiewicz (INHA) et Hélène Védrine (Sorbonne Université) Voir la présentation sur le site de l’éditeur



