Pourquoi le style change-t-il ?

Gilles Philippe

Les Impressions Nouvelles, collection "Réflexions faites", 2021

*

LE LIVRE

Pourquoi le style change-t-il ? Pourquoi les écrivains changent-ils de style?

Ces questions ne se confondent pas avec leur possible variante : pourquoi Flaubert, Barrès, Blanchot, Duras et tant d’autres ont-ils changé de style? Celle-ci appelle des réponses émiettées, qui se réduisent à des séries de cas particuliers : certains auteurs ne changent guère de plume, et leurs pratiques restent stables ; certains connaissent des périodes, et l’évolution de leurs pratiques correspond à une bascule dans leur œuvre.

Mais le fait est qu’on n’écrivait pas de la même façon en 1850 et en 1900, en 1950 et en 2000. On n’écrivait même pas de la même façon en 1860 et en 1880, en 1940 et en 1960… Ce livre confronte les réponses qui ont parfois été apportées à la question du changement stylistique; il en propose d’autres : des réponses internes ou externes, esthétiques ou sociales.

*

L'AUTEUR

Gilles Philippe est professeur à l’Université de Lausanne. Ses travaux portent sur l’histoire des formes stylistiques et des imaginaires langagiers. Il a codirigé un ouvrage salué par la critique : La langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon (Fayard, 2009). Aux Impressions nouvelles, il a déjà publié French style. L’accent français de la prose anglaise. Il contribue régulièrement à la Bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard.

*

SOMMAIRE

Pourquoi le style change-t-il ? 5

Chapitre premier

Penser le changement 19

Le modèle auteuriste et la question du changement 20

Le modèle généalogique et la question de la ressemblance 28

Le modèle homologique, le modèle dialectique et la question de l’usure 41

Chapitre II

La dynamique des normes 55

Le préjugé d’anomie stylistique 56

Un exemple de changement de norme : l’avènement du « mal écrit » 70

Chapitre III

Moments et mouvements 89

Le mouvement 1880

92 Le moment 1980 106

Chapitre IV

Sur l’émergence de l’indirect libre 121

Chronologies et causalités 122

Un élément accélérant ? 129

Un élément retardant ? 141

Chapitre V

Sur l’émergence du présent romanesque 149

Apparition ? 150

Évolution ? 159

Explication ? 167

Chapitre VI

Le style dure dix ans ? 177

Flaubert a-t-il changé de plume ? 178 Blanchot a-t-il changé de patron ? 193

Chapitre VII

Régimes d’historicité stylistique 213

Impossible monochronie 215

Polychronies de Georges Bataille 231

Le canon et l’archive : l’évolution et la valeur 245

Sources et remerciements 253

Index 257

*

EAN13 : 9782874498640