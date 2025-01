Patricia Victorin, Le Perroquet. Entre Orient et Occident

Connu sous différents noms – psittacus en latin, papegau en ancien français ou papegay en occitan médiéval – et finalement dénommé « perroquet », l’oiseau multicolore porte de riches et nombreuses significations ambiguës. Du côté du sacré, il trône en compagnie de la Vierge ou du Christ. Du côté du profane, il figure auprès d’une jeune femme dénudée ou non, avec une large palette de tonalités, sérieuses, burlesques, parodiques, satiriques. Des contes indiens aux fables sud-américaines, en passant par La Fontaine, Flaubert ou Tintin, l’oiseau qui parle est une invitation au voyage : dans le temps, l’espace, la littérature et la peinture ; dans la réalité comme dans l’imaginaire. L’ouvrage raconte ainsi son histoire culturelle de l’Antiquité à nos jours, de l’Orient à l’Occident, du Nouveau Monde à l’Europe où il se perche désormais sur l’épaule des pirates.

Lire l'introduction de l'ouvrage…

Patricia Victorin est professeur de langue et littérature médiévales à l’université Bretagne Sud.

—

Table des matières…

Le psittacus dans l’Antiquité gréco-latine

Côté grec

Un oiseau à la tête dure et à « langue d’homme »

Côté Romain

Psittacophagie

Un oiseau doué de langage et de raison ?

Le papegau dans les bestiaires médiévaux

La nature du papegau

Le psittacus chez Hildegarde

Un perroquet jaune à la cour du duc de Berry

Le perroquet chez Jean de Léry

Le perroquet chez les naturalistes

Pourquoi le perroquet parle-t-il ?

Dans les ménageries et dans la sphère intime

Le perroquet, de l’animal-machine à l’animal de compagnie

Le perroquet dans les petites annonces

En ses fables et ses contes, ici ou ailleurs

Noms d’oiseaux : pisttacus, papegau et perroquet

Et si les perroquets du Moyen Âge s’appelaient Perrot et non Coco ?

La Vierge, le Christ, et le perroquet

L’oiseau dans le silence des choses

La femme, le perroquet et l’amour

« Amour, amour, je t’aime tant » : entre amour et parodie

La femme nue (ou pas) et le perroquet

L’animal critique