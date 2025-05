Jean-Louis Cupers, Ouvertures mélopoétiques. Initiation aux études musico-littéraires

Compte rendu publié sur Acta fabula (avril 2025, vol. 26, n° 4) :

« Entre littérature et musique, un champ de recherche à reconfigurer »

par Claire Massy-Paoli

—

Face à l’extension sans cesse grandissante des frontières du savoir, il apparaît comme de plus en plus urgent aujourd’hui de faire apparaître les liens entre ses différents domaines. Dans cette appropriation de l’humain, la littérature comparée s’est progressivement élargie au domaine entier de la culture. Les études musico-littéraires y connaissent un essor et une explosion bibliographique sans précédent : centres de recherche et congrès se multiplient de façon impressionnante. Le chemin est cependant semé d’embûches diverses qu’il serait vain de vouloir ignorer. Pour difficile qu’il soit, le monde de la recherche mélopoétique réserve au chercheur de splendides découvertes. Il importe donc tout particulièrement de faire le point sur un domaine appelé à occuper à l’avenir, en dépit de ses difficultés, une place privilégiée. Ne faudra-t-il pas présenter la musicologie, désormais, comme le complément indispensable de la linguistique naguère ? Dans un précédent ouvrage (Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique), l’auteur privilégiait l’approche méthodologique et théorique, celui-ci multiplie à dessein les exemples. Le dessein avoué est d’attirer les chercheurs à ce monde nouveau et fascinant des recherches mélopoétiques.

—

Sommaire

Liminaires

Avant-propos

Guide de lecture : quelques suggestions



Difficultés liminaires

1. L'art et la réflexion sur l'art

Définitions et points de vue sur la recherche mélopoétique

2. De la sélection des objets musico-littéraires

3. Tensions et ambiguïtés du domaine mélopoétique

4. Entre Combarieu et Souriau

5. Music and Literature: a Chinese Puzzle?

6. Études comparatives : les approches musico-littéraires

Illustrations

7. Présence de la musique chez Dickens et Daudet

8. Approches musicales de Charles Dickens Études comparatives et comparatisme musico-littéraire

9. Correspondance entre l'impressionnisme musical et le symbolisme littéraire

10. From Bede's Ecclesiastical History to Britten's Peter Grimes

11. Analyses musicales chez Aldous Huxley et l'idéal de la critique d'art

12. Aldous Huxley's Variations on a Musical Theme

13. Calvin S. Brown in Oxford (1930-1933) From Music and Poetry (1932) to The Musical Opus in Poetry (1934)

Perspectives

14. À la croisée des chemins : musique, éthique et psychanalyse

15. De la musicothérapie à la littothérapie : musique et littérature, littérature et musique

