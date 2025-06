Karol Beffa & Guillaume Métayer, Camille Benoit musicien (3 vol.)

Ce coffret est une invitation à découvrir une personnalité de la Belle Époque hors du commun par la polyvalence de ses intérêts et de ses talents : Camille Benoit (Roanne 1851 – Paris 1923), dont il ne reste plus qu’un visage inconnu sur un tableau célèbre, Autour du piano d’Henri Fantin-Latour. Élève de César Franck, pilier des principales revues musicales de son temps, partisan fougueux et analyste hors pair de Wagner, Benoit fut un grand découvreur d’artistes, l’un des premiers introducteurs de Tchaïkovski en France. Traducteur des écrits de Wagner, mais aussi de Goethe, il était également poète et surtout un compositeur respecté. Sa musique fut jouée avec succès avant de sombrer dans l’oubli. Il faut dire que Benoit quitta lui-même brutalement la composition, en 1888, pour devenir conservateur au département des Peintures au Musée du Louvre. Là, il devint un historien de l’art reconnu, spécialiste notamment des Primitifs français et flamands. Le Louvre lui doit La Nef des Fous de Jérôme Bosch, dont il fit don au Musée, lors de son départ à la retraite. Les trois volumes de ce coffret offrent toutes les clefs pour aborder cette personnalité unique : un essai général suivi de textes et documents, par Guillaume Métayer, chercheur au CNRS et traducteur ; une analyse musicale de ses partitions (reproduites en Annexe) par Karol Beffa, compositeur et musicologue ; une anthologie des textes de critique musicale de Camille Benoit, présentés par les deux chercheurs.

Volume 1 : Camille Benoit critique musical. Textes choisis, présentés et annotés par Karol Beffa et Guillaume Métayer ;

Volume 2 : À la recherche d’un polymathe oublié, Camille Benoit (1851-1923) par Guillaume Métayer ;

Volume 3 : Camille Benoit compositeur par Karol Beffa.