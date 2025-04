Elara Bertho, Un couple panafricain. Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée

En 1968, Miriam Makeba et Stokely Carmichael quittent les États-Unis pour s’installer à Conakry, capitale de la Guinée socialiste. Réfugiés politiques en exil, la chanteuse sud-africaine mondialement connue et le militant révolutionnaire noir décident de se mettre au service du régime de Sékou Touré et de son ambitieux programme de décolonisation des esprits.

En suivant ce couple iconique de la lutte antiraciste dans ses pérégrinations transatlantiques, ce livre replace Conakry dans une cartographie mondiale et une histoire globale des luttes de libération. Dans cette capitale africaine, radicalités noires, combat anti-impérialiste, décolonisation des savoirs et idéal panafricain furent adossés à une politique culturelle ayant pour aspiration de rayonner depuis l’Afrique vers le reste du monde.

Lire l’introduction du livre, Un couple à Conakry…

Chargée de recherches au CNRS au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde, Elara Bertho s’intéresse aux relations entre histoire et littérature en Afrique de l’Ouest. Elle anime avec Elgas un séminaire à Sciences Po portant sur les liens entre littératures et sciences sociales.

Directrice de la collection « Lettres du Sud » aux éditions Karthala et membre du comité de rédaction de la revue Multitudes, elle a publié en 2023 Léopold Sédar Senghor (PUF). Elle travaille actuellement à une histoire des productions artistiques dans la Guinée révolutionnaire de Sékou Touré et aux circulations transnationales du panafricanisme.