Adresse : Ecole des ARTS de La Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Centre Saint Charles 47 rue des Bergers, 75015 PARIS, Jeudi 18h-20h Salle 250 2ème étage

Les gestes ordinaires comptent. Chaque jour, à chaque instant, ici et maintenant, de façon répétée ou de manière intempestive, nous interagissons avec autrui et avec l’environnement au moyen d’actes corporels.



Ces gestes peuvent paraître anodins et pourtant ils ne le sont pas. Comment comprendre la force inhérente de ces gestes ? Comment en analyser les implications politiques, écologiques, sociales et esthétiques ? Comment en restituer la logique sans oublier leur apport poétique ? Comment tenir en équilibre entre la normativité et l’émancipation, entre les règles et la liberté, entre les conflits et les désirs ?

La démarche est nécessairement radicale, car il y a une nécessité à aller à la racine de nos gestes afin d’en dévoiler à la fois la nature profondément instable et le sens micro-politique profond. Comment l’ordinaire vient-il transformer notre idée de l’ “esthétique”? Comment s’agencent les pratiques artistiques lorsqu’elles cherchent à s’éloigner du monde de l’art pour s’immerger, voire s’évanouir, dans les pratiques de la vie ? Le rôle de l’art consiste précisément à restituer les pratiques et les expériences viscérales de la vie ordinaire pour en ouvrir les possibles.



Philosophes, écrivain.es, artistes, chorégraphes sont invité.es à dialoguer afin de déjouer les préjugés sur la vie ordinaire et de réévaluer la portée esthétique de nos gestes. Faire l’analyse de nos gestes simples et imaginatifs, travailler sur des verbes pratiques sera l’occasion durant ce séminaire de faire l’inventaire des forces sensibles qui tissent notre quotidien et qui affectent l’environnement que nous habitons (du point de vue écologique, éthique, politique, artistique et culturel).



Un atelier performatif et filmique en recherche-création accompagne le séminaire.



Calendrier Printemps 2022



Conférences et débats : Jeudi 18h-20h , Salle 250, 2ème étage



17 février



FILMER



avec Sarah Leperchey (Univ. Paris 1, ACTE)



et José Moure (Univ. Paris 1, ACTE)



17 mars



AGENCER



avec Judith Michalet (Univ. Paris 1, ACTE)



et Amelia Jones (Univ. Southern California, USA)



14 avril



(S’) EXPRIMER



avec Alexandre Gefen (CNRS, Thalim)



et Sandra Laugier (Univ. Paris 1, ISJPS)



12 mai



VEGETER



avec Agnès Foiret (Univ. Paris 1, ACTE)



et Sophie Lecole-Solnychkine (Univ. Toulouse Jean Jaurès, Lara-Seppia)



16 juin



OUVRIR



avec Giovanni Maddalena (Univ. Del Molise, Italie)



et Barbara Formis (Univ. Paris 1, ACTE)



*



Atelier en recherche-création :



le Samedi 12 mars 10h-16h



(SE) TENIR



avec Mélanie Perrier (ACTE, chorégraphe)



Salle 540, 5ème étage



Ecole des ARTS de La Sorbonne,



Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Centre Saint Charles



47 rue des Bergers, 75015 PARIS

*

Le séminaire GESTES ORDINAIRES est conçu dans le cadre du projet de Politique Scientifique Esthétique (de l’)Ordinaire, porté par Barbara Formis au sein de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Quels sont les concepts clés qui animent en Europe le débat autour de l’esthétique ordinaire, et comment une telle esthétique serait différente de ce qu’on nomme désormais aux Etats Unis la Everyday Aesthetics ?



L’Everyday Aesthetics est un type d’esthétique philosophique qui s’est fortement développé dans les premières années du XXIe siècle. Les auteurs du domaine qui sont les plus reconnus sont : Yuriko Saito (2007 ; 2017), Thomas Leddy (2012), Kevin Melchionne (2013 ; 2014), Katya Mandoki (2007 ; 2020) et Ossi Naukkarinen (2013; 2014 ; 2017). Par la suite, l’Everyday Aesthetics s’est étendu à différents sujets (environnement, ville, design) et perspectives, entremêlant les approches anglo-américaines et européennes (Barbara Formis 2010 ; Arto Haapala, 2005 ; 2017 ; Giovanni Matteucci, 2015, Elisabetta Di Stefano, 2017 ; 2020, Dan-Eugen Ratiu, 2013 ; 2017).



Fruit d’une collaboration entre ACTE et l’ISJPS de Paris 1, le projet Esthétique (de l’)Ordinaire réunit 4 universités liées à UNA Europa et noue un partenariat avec le réseau EV.A Network (Everyday Aesthetics Network), l’association Pragmata, l’ERC DEMOSERIES, LARA-SEPPIA/ ERRAPHIS Univ. Toulouse, l’IRCAV (EA 185) Paris 3, Thalim CNRS, le Laboratoire du Geste et Arts in Society de Common Ground.



Comité scientifique de Paris 1



Barbara Formis, porteuse du projet, MCF Esthétique et Philosophie de l’art, EAS, membre de l’institut ACTE.



Sandra Laugier, PR, Philosophie, UFR 10, directrice adjointe de l’ISJPS : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103).



José Moure, PR en Esthétique du Cinéma, EAS, directeur Institut ACTE.



Pascale Weber, MCF, HDR, Arts Plastiques et Performance, EAS, Institut ACTE, responsable du parcours « Performance et création ».



Sarah Leperchey, MCF, Esthétique du cinéma, EAS, membre de l’Institut ACTE.



Camille Bui, MCF, Esthétique du cinéma, EAS, membre de l’Institut ACTE.