Adresse : Bruxelles, Maison des Arts de l'ULB (56 Avenue Jeanne, 1050 Bruxelles)

Jeudi 23 juin



09h00-09h30: Mots d’introduction par les organisateur·rices



09h30-10h50: Panel n° 1 - présidence : Clément Dessy (F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles)

* Gisèle Sapiro (CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales) : « Littérature et violence symbolique »

* Isabelle Boisclair (Université de Sherbrooke) : « À l’intersection des champs : parcours d’une féministe en sociologie de la littérature »



10h50-11h05: Pause café



11h05-13h05: Panel n° 2 - présidence : Laurence Brogniez (Université libre de Bruxelles)

* Camille Islert (Université Lyon 2 – Lumière) : « “La trace d’une influence masculine” : l’intertexte entre exaltation et menace dans quelques poèmes de Renée Vivien »

* Anna Krykun (Université de Tours) : « Libraire, substantif masculin : Adrienne Monnier et Sylvia Beach ou l’avant-garde littéraire française à l’épreuve du genre »

* Anne Tomiche (Université Paris-Sorbonne 4) : « Relire les avant-gardes artistiques à partir de questionnements de genre »



13h05-14h00: Pause midi



14h00-15h00: Entretien autour de Comme nous existons (2021) de Kaoutar Harchi (Haute Ecole de Travail Social de Genève - Institut de Recherches Sociologiques de l'Université de Genève) avec Laura Zinzius (F.R.S.-FNRS, Université de Namur)



15h-15h20: Pause café



15h20-16h40: Panel n°3 - présidence : Sabrina Parent (Université libre de Bruxelles)

* Catherine Parent (Université de Sherbrooke et Université Laval) : « La figure d'autrice au Québec : enjeux et méthode »

* Claire Ducournau (Université Paul-Valéry-Montpellier 3) : « Le couple littéraire comme unité d’analyse croisée. Quelques réflexions autour de Marie NDiaye et Jean-Yves Cendrey »



16h40-17h: Pause café



17h-18h: Entretien autour de Faire le garçon (2016) de Jérôme Meizoz (Université de Lausanne) avec Nicolas Duriau (F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles)



Vendredi 24 juin (9h30-17h45)



09h-10h20: Panel n° 4 - présidence : Denis Saint-Amand (F.R.S.-FNRS, Université de Namur)

* Anne Grand d’Esnon (Université de Bourgogne) : « Pratiques interprétatives et usages des récits de fiction dans le mouvement féministe contre le viol »

* Laurence Bachmann (Haute École de Travail Social de Genève) : « Lire les sciences sociales et se réinventer »



10h20-10h40: Pause café



10h40-12h10: « Genre et métiers du livre » : table ronde avec Delphine Naudier (CNRS, Université Paris Vincennes 8), Ariane Herman (libraire chez TULITU à Bruxelles), Noémie Grunenwald (traductrice et fondatrice des éditions Hystériques & Associées) et Juliette Dimet (éditrice aux éditions Daronnes). Table animée par Laura Degrande (F.R.S.-FNRS, Université de Namur) et Siân Lucca (Université de Liège)



12h10-13h00: Pause midi



13h00-14h20: Panel n° 5 - présidence : Fanny Lorent (F.R.S.-FNRS, Université de Liège)

* Alexia Rosso (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Les positionnements des écrivaines germanophones aux débuts de la modernité littéraire : une étude de cas à partir de la revue naturaliste Die Gesellschaft (1885-1902) »

* Maëlle Gélin (Sciences Po Paris) : « Genre et littérature en contexte (post-)colonial : comment saisir les enjeux de genre au sein de la structure éditoriale Présence Africaine (1947-années 1980) ? »



14h20-14h40: Pause café



14h40-16h00: Panel n°6 - présidence : Laurence Rosier (Université libre de Bruxelles)

* Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2 – Lumière) : « Un point de vue qui ne s’ignore pas comme tel : épistémologies féministes, sociologie et études littéraires »

* Audrey Lasserre (Université Catholique de Louvain, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique) : « L’agency peut-elle servir à penser le texte littéraire et ses effets ? »



16h00-17h00: Entretien avec Marie Baudry (Université de Lorraine) autour de L’Éducation sentimentale du roman (2022) de Margaret Cohen avec Justine Huppe (F.R.S.-FNRS, Université de Liège)



17h00: Mot de conclusion par les organisateur·rices