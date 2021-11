Dans son livre Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, paru en 2011, Christophe Charle reprend les différents objets et questionnements qui traversent toute son œuvre pour élaborer unehistoire sociale et culturelle de l'idée de modernité. Dans le sillage de cet essai, le présent recueil explore la question des temporalités en étudiant les tensions, les décalages et les distorsions qui n’ont cessé de modeler, depuis deux siècles, les visions du passé et de l’avenir.

Adoptant des démarches et approchant des terrains variés, les auteurs ici réunis ont pour point commun de fonder leurs interrogations sur celles formulées par Christophe Charle, dans un dialogue nourri. Qu’il prenne la forme d’essais de synthèse —sur l’État moderne, l’expérience de l’exil ou la Commune —, d’études de cas autour d’événements qui font rupture (1871, 1945, 1968), ou de portraits d’intellectuels, tels ceux de l’abbé Grégoire ou Jacques Ellul, ce projet articule le concept de modernité à chacune des sociétés ici étudiées qui l’a expérimentée.

Cette approche anime les recherches et guide les travaux de la plupart des ancien·ne·s étudiant·es ou des proches de Christophe Charle qui ont accepté de contribuer à ce livre d’hommages, dont l’ambition est bien de passer d’une histoire hors-sol de la modernité à une histoire sociale et culturelle des expériences du temps et de l’avenir. Déjouant la difficulté d’accès aux sources comme à la parole des acteurs, écrire une histoire des pratiques de construction du temps social a aussi consisté à approfondir un travail collectif engagé depuis plusieurs décennies en l’inscrivant au présent des crises à répétition de la modernité.

Table des matières

Introduction

François Jarrige et Julien Vincent

« Maudit soit le talent qui n'a pas la vertu pour compagne ». L’abbé Grégoire face à la lâcheté des hommes de lettres (1789-1839)

Julien Vincent

Accélérations, décalages et anticipations. Le temps discordant de l’exil au xixe siècle

Delphine Diaz

La Commune de Paris, 1871. Un « processus de civilisation » des révolutions européennes des xviiie-xxe siècles ?

Quentin Deluermoz

Discordances des voix, discordances des temps. Regards portés sur la Commune à Paris entre 1871 et 1880

Rémy Pawin

Les discordances de la consommation populaire à Paris à la Belle Époque

Anaïs Albert

Les trajectoires discordantes de l’État moderne

Nicolas Delalande

Jacques Ellul technocritique. Une trajectoire intellectuelle dans les discordances des temps

François Jarrige

La discordance des temps mise en œuvres. Une relecture au prisme de l’art moderne

Béatrice Joyeux-Prunel

De la discordance des temps en Allemagne occupée après 1945. Construction et perception d’une nouvelle temporalité lors de l’épuration

Marie-Bénédicte Vincent

L’Université qui voulait être moderne. Savants, chercheurs et temps de la recherche (1945-1960)

Pierre Verschueren

« Le futur au présent ». Les années 1968, l’imaginaire révolutionnaire et leurs temps discordants

Ludivine Bantigny

Temps de l’art vivant de 1791 à nos jours. Régimes d’historicité dans la collection nationale d’art de l’État français

Laurent Jeanpierre

Discordances de l’historien, thèmes et variations

Christophe Charle

Liste des publications de Christophe Charle par ordre chronologique