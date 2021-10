Adresse : Lyon (23 place Carnot, Lyon 2) et Annecy (25 rue de la Cité, 74 000)

En ouverture de l’année de célébration du quatrième centenaire de la mort de François de Sales, l'UCLy et l'Université Pontificale Salésienne organisent un colloque international autour du thème "François de Sales : évêque et homme spirituel". Il se tiendra pendant 3 jours à Lyon et Annecy, en français et en italien. Ce colloque vise à conjuguer les approches théologiques, littéraires et historiques de François de Sales.



PROGRAMME du colloque François de Sales

Jeudi 25 novembre | Lyon

10h : ouverture du colloque - Hélène Michon, Université de Tours et Jean-Marie Gueullette, UCLy



1. FRANÇOIS DE SALES ET SES SOURCES

SESSION 1 : SOURCES D'INSPIRATION DE L'ÉCRITURE SALÉSIENNE

10h45 - 12h15



La crise spirituelle du jeune François de Sales - Thomas GUEYDIER, Institut de Formation de Théologie de Rennes

La douceur envers soi. Dialogue entre Montaigne et François de Sales - Justine LE FLOC’H, Université du Québec à Montréal

14h30 - 15h30 : Visite des lieux salésiens de Lyon



15h30 - 18h



Interpénétration des pensées et des écritures de François de Sales et Jeanne de Chantal dans le Petit livret - Camille SIGNES, Université Lumière Lyon 2

Table ronde

SESSION 2 : SOURCES SCRIPTURAIRES

François de Sales lecteur et interprète du Cantique des cantiques - Morand WIRTH, Università Pontificia Salesiana, Rome

La référence aux lettres de saint Paul dans le Traité de l’amour de Dieu - Franc MARSIC, Università Pontificia Salesiana, Rome

Vendredi 26 novembre | Lyon

2. LA PAROLE ET L’ŒUVRE DE L’ÉVÊQUE

9 h – 11 h



SESSION 1 : UNE THÉOLOGIE POUR TOUS EN LANGUE VERNACULAIRE

La parole publique d’un évêque, une théologie pour tous en langue vernaculaire pour rendre Dieu accessible - Geoffroy REVENEAU, diocèse de Nevers

La vertu de force chez François de Sales évêque réformateur - Hélène MICHON, Université de Tours

Saint François de Sales et ses ouailles : les relations entre l’évêque et les élites rurales de son diocèse - Laurent PERRILLAT, Université Savoie Mont-Blanc

11h15 - 12h30



SESSION 2 : L’ECCLÉSIOLOGIE DE FRANÇOIS DE SALES

Présentation de l’Église comme lieu de l’union à Dieu par François de Sales - Gilbert GOIZIN, Institut Catholique de Rennes

Saint François de Sales et la question de la vraie Église dans les Controverses - Aimable MUSONI, Università Pontificia Salesiana, Rome

14h30 – 16h



SESSION 3 : LE MAGISTÈRE DE FRANÇOIS DE SALES

Une approche de la pastorale de la confession de Saint François de Sales - Daniel MOULINET, UCLy

La lecture spirituelle dans la vie de prière selon François de Sales - Robert CHEAIB, UCLy

3. LA PAROLE DE L’HOMME SPIRITUEL

16h30 - 18h



SESSION 1 : LE DYNAMISME DE LA VIE SPIRITUELLE

La flamme et l'élan : enquête sur l'agilité spirituelle chez François de Sales - Christian BELIN, Université Paul Valéry, Montpellier

La puissance de la bonté - Jean-Marie GUEULLETTE, UCLy

Samedi 27 novembre | Annecy

10h - 12h30



SESSION 2 : UNE VIE SPIRITUELLE PARMI LES CRÉATURES

La thématique de la nature dans les œuvres spirituelles de François de Sales - Michel TOURNADE, Oblat de Saint François de Sales

La théologie de la création de François de Sales - Terence McGOLDRICK, Providence College (USA)

SESSION 3 : POSTÉRITÉ ET OUVERTURE

La mémoire hagiographique de saint François de Sales comme modèle de directeur spirituel au Portugal - Paula ALMEIDA MENDES, Université de Porto

Conclusion du colloque

14h30 - 16h30 : Visite des lieux salésiens d'Annecy