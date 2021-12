L’utopie sociale dans la littérature française du XIXe siècle



Sous la direction de Brigitte Diaz et Agnese Silvestri





Les articles rassemblés dans ce numéro de Francofonia mettent en lumière la permanence d’une pensée de l’utopie au cœur même de la production littéraire du xixe siècle. Ils rappellent combien la « question sociale » fut un des moteurs de la réinvention du roman par des écrivains qui se sont faits les analystes des pathologies de la vie moderne. Moyen pour repenser de façon critique l’histoire et le social, la réflexion utopique a su alors exploiter la plasticité du roman, en intégrant dans son tissu les observations les plus exigeantes sur les rouages de la machinerie sociale, tout en projetant sur l’écran de ses fictions les imaginaires sociaux en vigueur. Les liens qui rattachent traditionnellement le roman à l’imaginaire et à la fantaisie ont fait de lui le genre littéraire le plus apte à produire ces fictions de la société qu’on appelle des utopies. Dans le corpus envisagé ici, le rôle des personnages comme acteurs majeurs du scénario utopique est souligné : c’est à travers leur discours, leur éthos, leurs actions que se questionnent la viabilité et la légitimité des thèses utopistes. Mais la scénographie des lieux du roman a aussi son importance dans l’expérimentation de nouvelles formules sociales : île, jardin, domaine rural protégé par des barrières naturelles, autant de topographies singulières qui questionnent le vivre ensemble que l’utopie met à son programme.



Avant que l’utopie ne s’incarne dans la variante dystopique du genre qui monte en puissance à la fin du xixe siècle, les écrivains et écrivaines de ce temps ont réagi à l’utopie – autant à sa pensée qu’à la tradition générique – en engagent avec elle un dialogue passionnant, parfois sans produire des œuvres qu’on pourrait inscrire dans le cadre générique du récit utopique. C’est à l’étude de quelques manifestations concrètes de ces dialogues, de ces hybridations, et plus largement de cette crise évolutive des utopies narratives tout au long du xixe siècle que les communications ici rassemblées sont consacrées.