Ebisu. Études japonaises, n° 61 : « Le Japon et ses doubles. Les territoires japonais et leur aménagement à travers les arts et la littérature »

Dossier n° 61

« Le Japon et ses doubles. Les territoires japonais et leur aménagement à travers les arts et la littérature »

Raphaël Languillon-Aussel

Introduction. Le Japon et ses doubles. Les territoires japonais et leur aménagement à travers les arts et la littérature

Corinne Tiry-Ono

Le « Tokyo parallèle » des architectes japonais contemporains ou la fabrique figurée du futur de la métropole

Tadayoshi Uchida

Manifestations étranges et espace urbain à Edo

Daisuke Fukunishi

« La vision d’un monde marquée par les pratiques locales » au prisme du roman policier – entre « villes » et « campagnes »

Antonin Bechler et Kenjirō Muramatsu

Shin Evangelion : quand Anno Hideaki retourne (à) la Terre

Shin.ya Sutō

« Pèlerinage aux lieux saints » des animés et « regard touristique » : l’exemple de la série Hyōka et la ville de Takayama

Sylvie Brosseau

Films japonais contemporains et représentations d’un pays perdu : des nostalgies à l’œuvre

Catherine Grout

Revendiquer un point de vue situé. L’exposition « Tanesashi: Remembrance of the Shore » à Aomori en 2013 et la série photographique de Sasaoka Keiko

Éclairage sur…

Hirotaka Ichiyanagi

Ranpo par inflexion ou Nagoya en mutation, recension de Ranpo et Nagoya : modernisme d’une ville de province et paysage originel du roman policier, de Komatsu Shōko

Delphine Vomscheid

Compte rendu de l’exposition « Cityscapes in Anime Background Art »

Raphaël Languillon-Aussel

La violence de l’aménagement japonais comme matrice du double : petit détour par l’exemple du manga Akira

Varia

Michael Lucken

Tsurumi Shunsuke et les frontières du pragmatisme, 1945-1960

Shunsuke Tsurumi

Les grandes lignes de développement du pragmatisme

Aurélien Allard

Le shintō sécularisé de la restauration de Meiji

Éclairage sur…

Erina Shimooka

Les négociations de la convention franco-ryūkyū : micro-histoire d’une relation diplomatique

Livres à lire

Comptes rendus

Recensions

Ouvrages reçus