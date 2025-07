Hybrida. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, n° 10 : "Divergences (post/décoloniales" (dir. Ahmed Haderbache, Lydia Vázquez)

Coordonné par Ahmed Haderbache de l’Université Internationale de Valence (VIU) et Lydia Vázquez de l’Université du Pays Basque-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Dans la section Traces, nous publions un intéressant entretien à l’écrivain marocain Abdellah Taïa, un très beau texte poétique en créole et en français de l’écrivaine martiniquaise Nicole Cage et un texte touchant du critique et scénariste espagnol Antonio Altarriba. Nous avons aussi l’honneur de publier un « petit dossier » autour de la magnifique écrivaine sénégalaise Ken Bugul.

ÉDITORIAL

Ouverture : Tous les goûts sont dans la nature (ou les couleurs de l’arc-en-ciel)

Domingo Pujante González

DOSSIER DIVERGENCES (POST/DÉ)COLONIALES

Introduction : Divergences (post-dé)coloniales dans la littérature et l’art : esthétiques de l’écart

Ahmed Haderbache et Lydia Vázquez

Tout le monde ment : immigration et imposture dans Assommons les pauvres !

Carola Paolucci

Entre le rugissement et le silence : l’existence dans la liminalité dans Made of Smokeless Fire de Camille Farrah Lenain (English)

Safa El Alami

De l’esclavage aux catastrophes écologiques : engrenage de catastrophes et luttes décoloniales dans Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Mathilde Berg

Poétiques de l'altérité : la scénographie comme dispositif d'émancipation et de métamorphose dans la dramaturgie de Marine Bachelot Nguyen

Ane Fernández San Martín

De la déconstruction à la résistance culturelle dans L’Enfant noir de Camara Laye

Dame Kane

La rhétorique d’infériorisation dans Hickory Town. Des palabres et des hommes, Tome I de Karin Oyono

Jean-Arnauld Libon

MOSAÏQUE

La réécriture du mythe d’Ulysse dans Les Vertueux de Yasmina Khadra

Nezha Aït-Aïssa Boukerdenna

Les petits-maîtres modernes

Pierre Saint-Amand

De l'engagement éthique à la parrêsia courageuse : Le parcours transformateur d’une résistante dans Moi, Malala de Malala Yousafzai et Patricia McCormick

Kelthoum Soualah

TRACES

Entretien avec Abdellah Taïa : « Mon français a un goût marocain »

Ahmed Haderbache Bernárdez et Lydia Vázquez

Kò fanm. Corps des femmes

Nicole Cage

Réparer le passé

Ken Bugul

Nous, les mutants : Préface migrante de Le ciel dans la tête (Espagnole)

Antonio Altarriba