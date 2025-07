French Studies, n° 79.3

Le volume 79.3 propose de nouvelles perspectives sur la littérature, la culture et l’histoire, depuis une réévaluation stylistique des sonnets de Louise Labé et l’allusion à Sappho dans la Phèdre de Racine, jusqu’aux réactions face au Paris haussmannien dans le Paris-guide. D’autres articles examinent le vieillissement chez Proust et Ruskin, la lecture de Parain par Blanchot sur le langage, l’urbanisme colonial et postcolonial dans la fiction africaine, la réponse littéraire de Sophie Divry aux Gilets jaunes, et une nouvelle classification des verbes pronominaux en français.

Les comptes rendus mettent en avant des travaux récents sur Marguerite de Provence en tant que reine de France, les femmes écrivant sur l’Antiquité à l’époque moderne, le journalisme moderniste de Mallarmé à Proust, la décolonisation des monuments en Algérie, et bien plus encore.

