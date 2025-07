Gaia n° 28 / 2025 : “Varia. Entre guerre et danse en Grèce archaïque” (dir. Olivier Mariaud, Rémi Saou, Romain Mathan, Nadine Le Meur-Weissman)

La présente livraison de Gaia regroupe deux dossiers distincts.Le premier est consacré au thème de la guerre et de l’autorité en Grèce archaïque. Le second est centré autour de la danse dans les contextes archaïque et post-archaïque.

Guerre et autorité en Grèce archaïque

War and Authority in Archaic GreeceSous la direction de Rémi Saou et Romain Mathan

Romain Mathan Avant-propos [Texte intégral]

Christophe Pébarthe Lutte des classes et lutte des classements dans l’Iliade. Lecture historienne d’un agôn (Il., XXIII, 262‑652) [Texte intégral]Class Struggle and Classification Struggle in the Iliad. A Historical Reading of an Agon

Ariane Guieu-Coppolani Les guerres d’Homère : variations iliadiques sur la guerre et l’autorité [Texte intégral]Homer’s Wars: Variations in the Iliad on War and Authority

Mait Kõiv Warfare and Polis Formation in the Archaic Peloponnese [Texte intégral]Guerre et formation de la cité dans le Péloponnèse archaïque

Jesse Obert Fostering a Spontaneous Military: Deregulated Violence in Archaic Athens [Texte intégral]Encourager une force armée spontanée : la violence déréglementée dans l’Athènes archaïque.

Danse — Hommage à Sarah Müller-Moaty

Dance — Tribute to Sarah Müller-MoatySous la direction de Nadine Le Meur-Weissman

Sarah Müller-Moaty La danse olympienne dans l’Hymne homérique à Apollon [Texte intégral]The Olympian Dance in the Homeric Hymn to Apollo

Sarah Müller-Moaty La danse dithyrambique dans le fragment 70b S.‑M. de Pindare [Texte intégral]The Dithyrambic Dance in Pindar Fragment 70b S.‑M.

Sophie Marianne Bocksberger Dance in Antiquity: An Outline of a General Theory [Texte intégral]L’art de la danse dans l’Antiquité : contours d’une théorie générale