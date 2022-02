Adresse : Université Paris-Est Créteil

Colloque international

Foyers d’incendie. Héritages, mutations et dissidences du surréalisme, de 1940 à nos jours

18 et 19 février 2022

Université Paris-Est Créteil

61, avenue du Général de Gaulle, 94010

Vendredi 18 février : Salle des thèses (019-P2)

Samedi 19 février : Amphi 3 CMC



L’objectif de ce colloque est d’interroger la réception et la redéfinition du mouvement surréaliste à partir de son éclatement en Amérique Latine en 1940, ainsi que la façon dont il a été compris, assimilé, ou rejeté par les artistes latino-américains, comme autant de « Foyers d’incendie » avivés de part et d’autre du continent.

Le titre de ce colloque, Foyers d’incendie, fait écho à l’essai du poète surréaliste grec Nicolas Calas publié en 1938. En tant qu’image poétique, l’expression « Foyers d’incendie » évoque l’apparition spontanée et synchrone en Amérique Latine de différents brasiers surréalistes à partir de 1940, comme autant de foyers de création, sans que pour autant n’advienne l’embrasement global du continent sous les feux du surréalisme, tel que l’avait imaginé André Breton. Insaisissable par essence, le surréalisme en Amérique Latine se définit entre héritages, mutations et dissidences. Ce colloque souhaite en explorer ses manifestations dans les arts visuels, la littérature, le cinéma, le théâtre, la performance, etc.

Programme





Journée 1

Vendredi 18 février

Salle des thèses (019-P2)





9h00 | Accueil



9h30 | Présentation

Célia Stara ((Doctorante, Université Paul Valéry Montpellier 3).

Carlos Tello (Docteur, Université de Paris / Ater, Université Paris-Est Créteil).



*



Modération Célia Stara



9h45 | Susan Power (Historienne d’art et chercheuse indépendante).

« Dans l’ombre du surréalisme de Cuba à Paris : la réception de l’œuvre du sculpteur cubain Agustín Cárdenas »



10h30 | Fabrice Flahutez (Professeur, Université Jean Monnet, Lyon-Saint-Étienne).

« Considérations sur le rôle de quelques revues et expositions dans la diffusion du surréalisme en Amérique du Sud dans les années 1960-1970 »



11h15 | Pause café



Modération Karla Segura



11h30| Joy Courret (Docteure, Université Bordeaux-Montaigne).

« Amour et désamour : Alejandro Jodorowsky et le surréalisme »



12h15| Carlos Tello (Docteur, Université de Paris / Ater, Université Paris-Est Créteil).

« ‘Nuestra especie no sueña’. Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul, du surréalisme au posthumanisme »



13h | Pause déjeuner



Modération Susan Power



14h30 | Célia Stara (Doctorante, Université Paul Valéry Montpellier 3).

« Leonora Carrington ou l’art de bien manger : le surréalisme à l’épreuve de l’indigestion »



15h15 | Karla Segura Pantoja (Docteure, CY Cergy Paris Université).

« Miroirs du merveilleux : empreintes surréalistes en Amérique latine »

Présentation d’un extrait (vidéo, 15 min.) de Bouillon de Corbeau



16h15 | Pause café



Modération Fabrice Flahutez



16h30 | Visioconférence

Rubén Gallo (Professeur, Princeton University).

« Octavio Paz : les mutations et dissidences du Surréalisme au Mexique »



17h45 | Clôture



*



20h|Séance et discussion. Projection du film L’Ange exterminateur (1962) de Luis Buñuel

Au cinéma Grand Action (5 rue des Écoles, 75005).





Journée 2

Samedi 19 février

Amphi 3 CMC



9h00 | Accueil



Modération Carlos Tello



9h30 | Alejandro Fielbaum (Doctorant, Ater, Université Paris viii).

« Politiques de l’humour. La réception du surréalisme chez Mariátegui et Aira »



10h15 | Paulina Caro Troncoso (Doctorante, University of Edinburgh).

« Surrealismo y revolución: La obra de Roberto Matta en Cuba en los años 60 » En espagnol.



11h00 | Pause café



Modération Célia Stara



11h15 | Casandra Herrera (Doctorante, Université Toulouse ii, Jean-Jaurès).

« Fragments de temps et de lumières : sur les traces d’Eva Sulzer »



12h00 | Clémence Higounenc (Doctorante, Université Toulouse ii, Jean-Jaurès).

« Le génie du foyer : reconfigurations genrées du surréalisme dans l’œuvre mexicaine de Remedios Varo »



13h30 | Clôture